Cielos mayormente nubosos y con posibilidad de brumas y nieblas en el entorno del Ebro marcan el día en toda la provincia. Las precipitaciones serán débiles pero más intensas en la mitad meridional y el litoral oriental. Las temperaturas mínimas aumentarán notablemente, mientras que las máximas experimentarán un ligero ascenso. La jornada vendrá acompañada de vientos moderados, con intervalos fuertes y rachas que podrían superar los 70 km/h en las zonas altas de la Llanada Alavesa. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: nubosidad matutina y tregua soleada por la tarde

El cielo se despereza lento esta mañana en Bilbao, con nubes que parecen tener la intención de dejar caer sus gotas, especialmente de madrugada hasta el mediodía. La temperatura, fresca al despertar, rondará los 16 grados, aunque la sensación térmica puede hacer que se sienta un poco más fría hasta alcanzar los 15 grados. A medida que avance el día, el cielo se irá despejando, pero no hay que guardar el paraguas, ya que las lluvias podrían reanudar su danza por la tarde y la noche. El viento soplará del sur a una velocidad moderada de 20 km/h, con ráfagas más intensas que podrán alcanzar los 40 km/h, así que es recomendable tener cuidado al salir.

Ya por la tarde, el cielo lucirá más despejado, como si decidiera regalar algunos momentos de sol antes de hundirse en la penumbra que trae la noche. La temperatura podría llegar a los 21 grados, haciendo que la sensación térmica se acerque a este rango más cálido. La humedad, que en algunos momentos puede ser un tanto cargada, oscilará entre el 55 y el 70 por ciento, algo notablemente presente en el ambiente. A las 17:53, con el ocaso, se cerrará el telón de esta jornada cambiante, dejándonos la sensación de que, a pesar de las lluvias, los matices del cielo han hecho de Bilbao un lugar encantador.

Brisa fresca y cielos encapotados en Baracaldo

La brisa fresca y el cielo encapotado anticipan un día de cambios en Baracaldo. Las nubes amenazan con desbordarse y, a medida que avanza la mañana, la sensación de inestabilidad se instala en el ambiente. Con una probabilidad de lluvia del 95% durante la mañana y 100% a lo largo del día, es probable que el agua y el viento marquen la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 21 grados, mientras el viento soplará desde el sur a unos 25 km/h, con ráfagas que alcanzarán los 45 km/h.

A medida que se desarrolle la tarde, la lluvia podría disminuir, pero las temperaturas se mantendrán frescas y la humedad alcanzará un 70%. Con un cielo más despejado pero aún inestable por la tarde, se aconseja llevar paraguas y abrigarse un poco, pues la sensación térmica podría caer por debajo de los 15 grados al caer la noche.

Guecho:

Ambiente fresco y nublado con lluvia

El día amanece en Guecho con una intensa probabilidad de lluvia del 95% que se extenderá hasta el mediodía, así que será mejor llevar paraguas si piensas salir temprano. Con una temperatura mínima de 16°C, la sensación térmica oscilará entre 16°C y 21°C, haciendo que el ambiente se sienta fresco y algo húmedo, con una humedad relativa de hasta el 70%. El cielo estará mayormente cubierto, lo que será un buen telón de fondo para un día que ya asoma cargado de nubes.

A medida que avance la tarde, la probabilidad de lluvia disminuye, aunque aún alcanzará un 80% en la noche. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 21°C, mientras que el viento soplará suavemente desde el sur con ráfagas que podrían llegar hasta 30 km/h. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, ofreciendo un respiro en medio de este día que abarca un total de 10 horas de luz.

Santurce:

Nubes y posibles lluvias matinales

Un tiempo variable predomina en Santurce, con nubes en la mañana y una leve pero persistente probabilidad de lluvia que podría acompañarnos hasta el mediodía. Las temperaturas se mantendrán templadas, rondando entre los 16 y 21 grados, con un viento ligero que añade frescura al ambiente.

Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, ya que el tiempo mejorará hacia la tarde, convirtiéndose en un momento ideal para pasear y apreciar el entorno. Aprovecha este día tranquilo y aprovecha las oportunidades que ofrece.

Cielos grises y lluvia inminente en Basauri

La jornada comenzará con cielos grises y una sensación de humedad en el ambiente, con temperaturas alrededor de 16 grados. A medida que avance la mañana, el tiempo se tornará más inestable, con posibilidades de lluvia que se intensificarán de cara al mediodía. Por la tarde, la probabilidad de lluvia seguirá alta, rondando el 80% y las temperaturas alcanzarán un máximo de 21 grados. Para hoy, lo mejor es llevar un paraguas y optar por ropa impermeable, ya que las ráfagas de viento podrían sorprendernos en cualquier momento.