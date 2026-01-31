Así es Villa Ugaina en San Juan de Luz: una mansión a pie de playa con las mejores vistas del Cantábrico

Quien pasa por el frente marítimo de San Juan de Luz reconoce enseguida Villa Ugaïna. Durante casi 70 años, esta residencia no tuvo un uso privado, sino que estuvo reservada a comandantes navales del Estado francés. Formó parte de la actividad institucional de la zona y llegó a convertirse en un espacio con peso diplomático, lo que explica el valor simbólico que sigue teniendo hoy. Esa historia previa, ligada al servicio público, está muy presente en gran parte del debate que se ha generado en torno a su venta, porque no hablamos de una casa aislada del contexto sino que forma parte de la memoria urbana del municipio.

El edificio se encuentra en el número 14 de la rue Mazarin, justo frente a la bahía de San Juan de Luz y con vistas directas al fuerte de Socoa. Su ubicación es de las más codiciadas del litoral, y eso no es algo reciente. Ya en 1922, cuando el arquitecto Cazalis la diseñó en estilo neovasco, la intención era que la vivienda actuara como residencia representativa y, al mismo tiempo, como punto estratégico sobre la línea costera.

Así es Villa Ugaïna en San Juan de Luz

A diferencia de otras grandes casas del litoral que han acabado fragmentadas o transformadas en varias propiedades, Villa Ugaïna mantiene intacta su unidad original. Es una de las razones por las que ha despertado tanto interés. Tras una rehabilitación integral, la vivienda ha vuelto al mercado por 15,9 millones de euros, un precio que la sitúa directamente en un segmento inmobiliario en el que apenas hay competencia.

La propiedad cuenta con cerca de 800 metros cuadrados repartidos en cuatro plantas conectadas por ascensor. Los salones se abren completamente al frente marítimo, las suites disponen de balcones con vistas a la bahía y la distribución general está pensada para un uso residencial de alto nivel. A ello se suman una zona para invitados, sala de cine, bodega, piscina con fondo móvil hidráulico, jardín y un garaje doble. Todo está planteado como un producto de lujo, pensado para un perfil de comprador que busca exclusividad absoluta.

El debate social y político que ha encendido su venta

Pero ahora la polémica ha surgido por el proceso de compra y reventa. El multimillonario francés Pierre-Édouard Stérin adquirió la villa por 6 millones en una subasta pública hace apenas tres años. Ese dato, unido al nuevo precio, ha provocado la reacción inmediata de colectivos como Herri Berri (Donibanen Bizi) y EH Bai, que han denunciado la operación como un ejemplo claro de especulación y » total” respecto a l» realidad residencial del territorio.

Para estas organizaciones, la puesta en venta de una vivienda tan emblemática por un precio récord de casi 16 millones envía un mensaje directo a los inversores: San Juan de Luz se está convirtiendo en un mercado reservado a grandes fortunas. Su preocupación no es sólo la villa en sí, sino el efecto que este tipo de transacciones puede tener sobre la percepción general del municipio, donde la tensión entre vivienda turística, propiedad de lujo y residencia permanente lleva años creciendo.

La respuesta del Ayuntamiento y del sector inmobiliario

Las reacciones institucionales han intentado matizar el debate. El sector inmobiliario insiste en que las operaciones por encima de 3 millones representan menos del 1% del total y que, por tanto, la venta de Ugaïna no puede interpretarse como una tendencia general. Argumentan que estamos ante una adquisición patrimonial muy específica, con un margen financiero limitado una vez se descuentan la compra inicial, la reforma y la fiscalidad asociada.

El alcalde, Jean-François Irigoyen, ha reconocido que el caso tiene un impacto simbólico evidente. Sin embargo, defiende que la intervención pública no debe centrarse en este tipo de ventas aisladas, sino en reforzar la producción de vivienda accesible mediante alquiler social y promociones con precios regulados. Para el consistorio, el problema real no está en este segmento exclusivo del mercado, sino en la dificultad creciente para encontrar vivienda habitual a precios razonables.

Los colectivos críticos consideran que esta visión se queda corta. Recuerdan que, en la última década, el precio del metro cuadrado en la zona ha subido alrededor de un 40%, lo que para muchas familias supone un desplazamiento silencioso hacia municipios más asequibles.

Un símbolo del litoral vasco-francés en el centro del debate

Villa Ugaïna se ha convertido en algo más que una mansión de lujo ya que es un reflejo de un debate más amplio que tiene que ver con la identidad local, acceso a la vivienda y transformación del litoral. Su arquitectura, su historia y su ubicación la convierten en una pieza codiciada, pero también en un recordatorio de cómo la presión inmobiliaria está reconfigurando el territorio.

El resultado es un debate que difícilmente desaparecerá a corto plazo, porque cada operación de este nivel actúa como catalizador de un problema que afecta a toda la costa vasca francesa: un mercado cada vez más competitivo para quienes buscan vivir donde crecieron, frente a compradores que operan en un nivel económico completamente distinto.