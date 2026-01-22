El pueblo más bonito al que tienes que ir este invierno lo tiene todo: murallas, dólmenes y bodegas

Planear escapadas para conocer pueblos con encanto, es algo que siempre se piensa para la primavera y el verano. Sin embargo, el invierno puede ser también una temporada propicia para hacerlo y más si tenemos en cuenta que es precisamente cuando bajan las temperaturas, cuando muchos pueblos se transforman y se convierten en lugares mucho más acogedores, creando además estampas que sí o sí vas a querer fotografiar. Es el caso de Laguardia municipio de Álava que es el más bonito para ir este invierno, rodeado de murallas, dólmenes y bodegas.

Debido al frío precisamente, es ahora cuando en Laguardia podemos degustar la mejor gastronomía para entrar en calor. Por ejemplo, las alubias de Tolosa, los chuletones al sarmiento y esos guisos que saben mejor cuando el viento baja desde la Sierra de Cantabria, acompañado todo ello por el mejor vino. Pero además, este pueblo del País Vasco destaca sobre todo por esos dólmenes que asoman entre los campos dormidos, que recuerda que este territorio ya era sagrado miles de años antes de que nacieran las primeras bodegas.

El pueblo más bonito al que tienes que ir este invierno

Si planeas una visita al pueblo de invierno más bonito, Laguardia es tu destino. Puedes comenzar descubriendo la Iglesia de Santa María de los Reyes, sin perderte la Torre Abacial, que hoy hace de campanario y que fue en su día un elemento defensivo que aún conserva detalles que apuntan a un antiguo monasterio. Desde allí, la calle Mayor conduce al Ayuntamiento del siglo XVI, que también funcionó como carnicería y cárcel. En la plaza, el reloj de carillón reúne a curiosos para ver a sus figuras: el Cachimorro y los dantzaris que aparecen cada día.

El paseo continúa hacia la Iglesia de San Juan y la Casa Palacio Samaniego, donde vivió el escritor Félix María Samaniego y donde se encuentra la bodega El Fabulista, conocida por sus visitas teatralizadas. Muy cerca está Casa Primicia, el edificio más antiguo del pueblo y la primera bodega de Rioja Alavesa, que antiguamente servía para cobrar los impuestos de la cosecha.Y para terminar, nada mejor que recorrer las cinco puertas de la muralla, quedando la de Páganos para el final porque, frente a ella, el mirador ofrece una vista abierta del valle bajo la Sierra de Cantabria.

Un estanque que reveló un pasado oculto

Al margen de la visita mencionada, está su estanque cuya historia es realmente sorprendente. Todo ocurrió 1998, cuando lo que iba a ser una obra municipal terminó revelando un estanque de la Edad de Hierro, con unos 2.100 años y una capacidad enorme, unos 300.000 litros, el mayor conocido en Europa para ese periodo. Hoy en día se puede visitar dentro de un espacio museográfico que ayuda a entender para qué servía, ya que los arqueólogos encontraron indicios de rituales ligados al culto a las matres celtibéricas, algo que da aún más peso a la importancia del hallazgo.

Dólmenes entre viñedos

No podemos ir a Laguardia y no quedar maravillados con sus dólmenes entre los que destaca, la Chabola de la Hechicera, uno de los más conocidos de la Rioja Alavesa. Descubierto en 1935 y formado por nueve grandes losas, su silueta destaca especialmente en invierno. En él se hallaron hachas, cerámicas y herramientas que hoy pueden verse en el Museo de la Sociedad de Amigos de Laguardia. Su nombre procede de una leyenda según la cual, durante la mañana de San Juan, una mujer cantaba desde el interior y petrificaba a los curiosos. Más allá del relato, el monumento tiene unos 5.000 años de antigüedad y forma parte de la ruta de dólmenes que recorre toda la comarca.

Santa María de los Reyes y su policromía única

En toda visita a este pueblo, perfecto para descubrir en invierno, el pórtico de Santa María de los Reyes es otra de las mayores sorpresas . Queda oculto tras una puerta lateral y está protegido desde el siglo XIV por un cerramiento que ha permitido conservar su policromía en un estado excepcional. En el centro aparece la Virgen de los Reyes con el Niño y, alrededor, los apóstoles. Sobre ellos se despliegan escenas de la vida de Jesús y de la Virgen, concebidas como un relato visual para quienes no podían leer. La conservación del color permite apreciar detalles que no suelen sobrevivir en otros pórticos góticos.

Bodegas y aceite de la mejor calidad

Por último, hablar de Laguardia y de hacer una visita ahora en invierno, es descubrir también sus bodegas, entre las que destaca un proyecto reciente y que no es otro que la bodega del joven viticultor Javier, quinta generación de una familia ligada al viñedo. Su tinto joven Cueva de Lobos fue premiado en 2021 y ha seguido creciendo con gamas como Viuda Negra o Anahí. La visita permite ver depósitos de distintas capacidades, conocer sus experimentos y entender cómo evoluciona el viñedo durante el año.

Y muy cerca, en Lantziego, se encuentra Erroiz, una pequeña empresa que trabaja la variedad de oliva Arroniz, poco extendida en la zona. Su aceite virgen extra destaca por su aroma intenso y un picor final muy característico y ya se ha convertido también en el más deseado de aquellos que aprecian el aceite de la mejor calidad.

Con todo lo que hemos mencionado, Laguardia demuestra que el invierno también puede ser una invitación a descubrir pueblos que revelan su mejor versión cuando baja la temperatura. Quien se acerque en esta época encontrará historia, paisaje y sabor en cada rincón, y una calma que difícilmente se olvida al marcharse.