Weber no olvida: Sánchez busca hacerse perdonar

Se comprende la preocupación existente, dicen los que rastrean a diario La Moncloa, en el entorno sanchista, después de la durísima interpelación del presidente de turno de la Unión Europea al jefe de la principal bancada del Europarlamento hablando de nazis, amén de otras verdulerías políticas.

Manfred Weber, bávaro y persona rigurosa donde los haya, no olvida la afrenta inferida por parte del constructor del “muro” español. Ya profundicé en el hecho al respecto en un post la semana anterior.

En realidad, como a Sánchez todo le ha salido, hasta la fecha, gratis en el predio nacional se conduce por ahí fuera como si se tratara de los mismos pastos. En escasos días se ha ganado en la esfera internacional dos poderosos enemigos a los que de alguna forma u otra tendrá que pagar sus ofensas. Lo malo es que será España y los contribuyentes españoles los que giren el desaguisado.

El primero fue Israel, ojo por ojo, diente por diente; el otro el jefe del Partido Popular Europeo que además es ciudadano de la principal potencia de la Unión. El Estado hebreo, en permanente supervivencia, ha demostrado en las pocas décadas de existencia que suele ajustar las cuentas (de cualquier modo y manera) a los que considera enemigos. En este momento, Sánchez lo es. Nada más hay que conectar con la poderosa comunidad judía instalada sólidamente en España.

Weber tiene larga mano en Europa. Y presumiblemente, tras las próximas elecciones del próximo año su poderío en forma de eurodiputados irá a más. Es entendible en un superviviente nato como Sánchez que trate de enmendar su error, inmenso error, cometido ante los escasos diputados europeos que escucharon su atrabiliario discurso. Estoy convencido de que el asunto se lo sacó a Nuñez Feijóo en su reciente encuentro del pasado viernes. Afortunadamente, España no depende de si misma en los grandes asuntos y la UE y su poder, que lo tiene, es decisiva no sólo en asuntos económicos, aunque si principalmente, si no también en cuestiones de valores democráticos.