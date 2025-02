España se prepara para la lluvia de barro: los meteorólogos advierten sobre su inminente regreso

Los meteorólogos advierten sobre el inminente regreso de la lluvia de barro, un fenómeno que nos afectará a España en estos días. Por lo que, tenemos que estar preparados para darlo todo, en especial para un cambio en el tiempo que puede acabar siendo lo que marque la diferencia. Es hora de apostar por una serie de elementos que puede llegar a ser lo que marque un antes y un después. Los expertos no dudan en dar una serie de detalles que nos alejarán de lo que realmente puede acabar pasando.

Tenemos que empezar a ver llegar algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos afecten de lleno. Dependiendo del lugar que estemos en estos días en los que realmente todo puede acabar siendo clave. Es momento de ver un fenómeno que hace tiempo que no veíamos y que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Por lo que, tenemos que ver llegar un cambio que realmente puede acabar marcando una diferencia importante en todos los sentidos. Toma nota de lo que nos está esperando en estos próximos días, será el regreso de una lluvia que hace tiempo que no veíamos.

Se prepara España para la lluvia de barro

La lluvia de barro es un fenómeno poco común. Por lo que, debemos empezar a tener en cuenta, algunos detalles que pueden acabar siendo los que nos afecten de lleno, en especial si vivimos en estas partes de España en las que recibirán una lluvia atípica.

Estamos viviendo unos días en los que realmente puede acabar siendo lo que marque un antes y un después. Por lo que, es importante ver lo que puede pasar lo que realmente puede acabar siendo lo que nos haga pensar en que vivimos un elemento atípico.

Esta lluvia sólo se produce cuando llega polvo en suspensión del Sáhara. Ese detalle que puede acabar siendo el que nos haga sentir los efectos de ese desierto que puede llegar más lejos de lo que nos imaginaríamos. Ese polvo o arena que puede acabar siendo el que marque estos días.

Los expertos del tiempo ya lanzan una advertencia de lo que puede pasar, por lo que, tenemos que preparar el paraguas y algo para limpiar ese barro que será el que llegue a las ventanas y los coches de estas zonas.

Los meteorólogos advierten sobre su inminente regreso

Regresa una lluvia de barro que puede acabar siendo lo que realmente nos haga descubrir que tenemos la primavera. Por lo que habrá llegado el momento de ver qué nos depara la previsión del tiempo, puede acabar siendo lo que nos haga estar pendientes de estas lluvias.

Tal y como explican los expertos del canal de El tiempo: «El sureste peninsular se prepara para un cambio en la atmósfera con una nueva entrada de calima. Durante las próximas horas, una pequeña baja en el Golfo de Cádiz impulsará vientos del sur, arrastrando polvo en suspensión desde el Sáhara hasta España.

Como resultado, el cielo de varias provincias adquirirá un tono amarillento o anaranjado, con una alta probabilidad de lluvias de barro, también conocidas como lluvias de sangre, en varias regiones».

Siguiendo con la misma previsión: «La calima comenzará a extenderse por Melilla y se desplazará hacia el este de Andalucía, Murcia y el sur de la Comunidad Valenciana. Se espera que la concentración de polvo en el aire sea más intensa en Málaga, Granada, Almería, Murcia y Alicante, donde los amaneceres podrían teñirse de un color anaranjado característico de estos episodios. La calima podría extenderse más allá de estas zonas y alcanzar el resto de Andalucía, el sur de Castilla-La Mancha y Baleares, aunque con menor intensidad. Este miércoles, las precipitaciones que se esperan en algunos puntos del interior oriental de Andalucía y Murcia podrían dar lugar a lluvias de barro, un fenómeno que ocurre cuando las gotas de lluvia incorporan el polvo sahariano suspendido en el aire».

Este elemento acabará siendo el que nos haga mirar al cielo para ver llegar estos cambios: «El término lluvia de sangre se debe al color rojizo que adquiere el agua al mezclarse con partículas de polvo sahariano. Aunque es un fenómeno natural, su aspecto puede ser impactante. Este tipo de lluvia no representa ningún peligro para la salud, pero puede ensuciar superficies como coches, ventanas o calles».

Tocará estar preparados para ver lo que llega a una velocidad en la que quizás hasta ahora no habíamos visto llegar un cambio de este tipo. Son días de ver algunas situaciones que pueden acabar siendo lo que se nos afecte de lleno en estos días de febrero. La lluvia de sangre vuelve en esta recta final del invierno que quizás hasta ahora no hubiéramos imaginado que empezaría a caer tan pronto.