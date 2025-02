Munuera no puede ser juez y parte

Resulta una obviedad manifiesta que alguien que tiene como misión impartir justicia en un campo de fútbol por su condición de árbitro no puede tener una empresa que trabaja con múltiples empresas del deporte, incluyendo clubes de fútbol. Es de cajón. El árbitro José Luis Munuera Montero no cumple con la cláusula de exclusividad que figura en su contrato como árbitro con la Federación Española de Fútbol, pues, como demuestran las fotografías que desvela OKDIARIO, acude a eventos profesionales como fundador de Talentus Sports, una compañía que trabaja con entidades deportivas de distinta naturaleza.

Talentus Sport patrocinó un evento sobre el sector del comercio en el ámbito del deporte en el que el árbitro actuó como ponente. «Gracias a José Luis Munuera Montero y su empresa Talentus Sports Recruitment porque es impresionante cómo te reciclas, tu forma de ver la vida y tus ganas de ayudar a la sociedad», escribió un asistente. Asimismo su web recoge su participación en una mesa redonda sobre «Comportamientos educativos en el deporte» en la Unive. Por supuesto que no hay nada ilícito en que una compañía enfoque su negocio hacia el sector del deporte. Faltaría más. El problema es que Munuera, en su condición de juez (árbitro), tiene que ser absolutamente pulcro para no mezclar su labor de colegiado con la de sus actividades mercantiles.

La cláusula decimoquinta del contrato que firman los árbitros con la RFEF establece explícitamente la obligación de exclusividad. No pueden dedicar su jornada labora a otra labor que no sea la de árbitro. Y Munuera reconoce en sus redes sociales que es el «fundador» de Talentus Sport, aunque en el Registro Mercantil aparezca como administrador único un estrecho colaborador suyo. La RFEF y la UEFA han tomado la decisión de apartar temporalmente al árbitro José Luis Munuera Montero de sus funciones, mientras se investiga un presunto conflicto de intereses relacionado con sus actividades empresariales. Señal evidente de que no todo está tan claro como él dice.