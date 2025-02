Adiós definitivo a la histórica fábrica de lencería: ni 24 millones en ayudas pudieron salvarla

Cierra la histórica Marie Claire. Finalmente, el intento de reflotar a esta fábrica de lencería ha terminado en fracaso después de que For Men S.A., la empresa que adquirió en 2024 la sociedad en concurso de acreedores, haya anunciado el cierre de la compañía y el despido de toda la plantilla. Todo ello pese al despilfarro del Gobierno de Ximo Puig, que en su día ingresó 24 millones en una planta con pocas garantías de recuperar el dinero.

Finalmente, la histórica Marie Claire cierra sus puertas después de 118 años de historia. Ubicada en las localidades de Villafranca del Cid y Borriols, en Castellón, esta fábrica de lencería dice adiós después de no poder superar una grave crisis que inició en 2011 con la crisis financiera y se agravó en 2019. Esta empresa pasó de 720 trabajadores a 72 y fue adquirida a finales del pasado año por For Men S.A., que el martes 18 de febrero anunció lo que era una crónica de muerte anunciada.

Así que Marie Claire, fundada en 1907, echa el cierre después de haber recibido hasta cuatro préstamos por valor de 24 millones de euros procedentes del Instituto Valenciano de Finanzas desde el pasado 2019, fecha en la que el Gobierno de Ximo Puig intentó salvar a la desesperada esta histórica fábrica de lencería con pocos visos de mejora.

Así que, pese a la ayuda, entró en un proceso de despidos que fulminó al 90% de la plantilla ubicada en las plantas de Borriols y Villafranca del Cid. Después del cierre de la primera, sólo 72 trabajadores quedaron en los últimos días de esta histórica empresa. «Lo mejor que nos podía pasar, aunque sea triste decirlo, es el cierre definitivo de nuestra empresa, por el bien y la salud de todas y todos nosotros», afirmaron los trabajadores, que han realizado varias movilizaciones contra la nueva dueña de Marie Claire, que ha decidido cerrar esta fábrica de lencería.

El Gobierno de Mazón paga los platos rotos de Puig

El actual Gobierno de la Comunidad Valenciana, comandado por Carlos Mazón, ha acabado pagando los platos rotos de Ximo Puig, que ingresó a la desesperada hasta 24 millones de euros en la fábrica en una inversión de alto riesgo por las pocas garantías que ofrecía una sociedad que llevaba una década dando signos de declive. Sobre ello se pronunció Susana Camarero, vicepresidenta y portavoz, que dejó claro que está estudiando reclamar a For Men el pago de 500.000 euros de la deuda que mantiene con el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF).

También avisó de que, al estar en concurso de acreedores, es el juez «el que establezca las pautas» y ve «muy difícil» poder recuperar los 24 millones que el anterior Gobierno del Botánic inyectó en la empresa pese a «no tener un plan de viabilidad sólido». «Hay 500.000 euros que es lo que se puede reclamar a Marie Claire y en principio vamos a trabajar con la posibilidad de poder reclamar esa parte y, en función de lo que establezca el juez, cuando nos vayan anticipando el desarrollo del concurso de acreedores es cuando se podrá saber», señaló en una comparecencia pública.

Susana Camarero se pronunció al respecto y dejó claro que este Gobierno ha trabajado desde el principio para posibilitar la continuación de la compañía. Lamentó el cierre definitivo de esta empresa «histórica» en la Comunitat Valenciana porque es «malo para la empresa, la comarca y, evidentemente, lo peor son los 72 trabajadores afectados».

Así, también quiso señalar al Gobierno de Puig y recordó que en la legislatura pasada se despidió al 90% de la plantilla, a 648 trabajadores, y que desde 2019 y hasta 2022 la compañía obtuvo 24 millones de euros en ayudas del Botánic. «La mitad a través de un fondo de instrumento financiero, Finnival, un fondo que se creó ad hoc para esta causa y que no ha tenido otra materia que tratar y que va a ser muy difícil de recuperar», dijo.

«Son 24 millones dados por el Gobierno de Ximo Puig que no han servido porque no ha habido un plan de reestructuración viable, no ha servido para reflotar esta empresa histórica», recalcó la vicepresidenta y portavoz del Gobierno de un Carlos Mazón, que parece que tendrá que pagar la fiesta de un Ximo Puig que sigue dando que hablar para mal en la Comunidad Valenciana.