Cuándo es el sorteo de octavos de la Champions League 2025

La nueva edición de la UEFA Champions League 2024-2025 sigue su curso y pronto se conocerán los equipos clasificados para la octavos de final de la mejor competición del mundo a nivel de clubes. El Real Madrid, tras conseguir una épica victoria en el Etihad Stadium por 2-3, buscará en el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu doblegar nuevamente al Manchester City y meterse de lleno en el sorteo de la Champions para intentar conquistar su 16º Copa de Europa.

Hasta el momento, un total de 12 equipos se han clasificado para los octavos de final de la UEFA Champions League. Por un lado, se encuentran los ocho primeros de la Fase Liga, es decir, Liverpool, FC Barcelona, Arsenal, Inter de Milán, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Lille y Aston Villa y, por otro, Bayern Munich, Feyenoord, Benfica y Brujas, pertenecientes a las 4 primeras eliminatorias definidas del Play-offs. Para completar el cuadro, Dortmund y Sporting Portugal, PSG y Brest; PSV y Juventus; y Real Madrid-City, pelearán por las 4 y últimas plazas restantes del torneo continental.

