Valverde aclara sus palabras sobre los árbitros: «Todo el mundo ha visto lo que nos está sucediendo…»

Fede Valverde fue el jugador del Real Madrid encargado de hablar ante los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará este miércoles a los blancos con el Manchester City. El cuarto capitán madridista, como era de esperar, tuvo que contestar a diferentes preguntas sobre los arbitrajes que están sufriendo los hombres de Ancelotti en las últimas jornadas de Liga. Pero el charrúa, lejos de ser contundente en cuanto a la queja, cosa que sí sucedió minutos después con Ancelotti, prefirió centrarse en el partido.

«Siempre digo que yo no soy quién para juzgar a un árbitro. Somos todos humanos y podemos equivocarnos. A ellos se les critica mucho y cuando lo hacen bien no se les halaga. Lo único que puedo hacer es preocuparme por estar disponible para el equipo. Hay que entender que tenemos que pensar en nosotros mismos, seguir dando el máximo para ganar y para darle títulos a este club, que es lo más importante. Eso es lo más lindo y es por lo que estamos aquí, para defender este escudo y darlo todo dentro del campo», aseguró Valverde. Unas palabras que provocaron el malestar de algunos aficionados madridistas, ya que consideran que no fue tan contundente como debería.

Valverde, al ver la situación, generada, ha querido utilizar las redes sociales para salir al paso de sus declaraciones: «No quiero que me malinterprete nadie, pero sobre todo le quiero aclarar a nuestra afición; si hoy no hablé de los arbitrajes que estamos sufriendo, es porque me conozco, y debo centrarme en mañana».

«Todo el mundo ha visto lo que nos está sucediendo en esta Liga, y no lo olvido, pero ahora debemos poner el foco en mañana, y yo estaré al 100% como siempre lo he estado», añadió el jugador del Real Madrid, que será lateral derecho ante el Manchester City.