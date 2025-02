La expulsión de Barrios se queda en un solo partido de sanción

El Atlético respira. La expulsión de Barrios ante el Celta se queda en un solo partido de sanción, tras los acuerdos del Comité de Competición que se han hecho oficiales este mediodía. El madrileño no podrá jugar el sábado en Mestalla, pero estará a disposición de Simeone para el crucial encuentro de la siguiente jornada ante el Athletic, aunque antes el Cholo podrá echar mano de él en la ida de la semifinal de Copa ante el Barcelona en Montjuic.

El Comité le ha aplicado la sanción mínima al centrocampista rojiblanco, que en cambio fue castigado con dos partidos por la UEFA por su expulsión ante el Bayer Leverkusen en una acción similar. Barrios se encuentra muy arrepentido de lo que pasó y es consciente del daño que causó a su equipo ante el Celta, aunque ahora será su entrenador el que decida si lo devuelve al once inicial o si lo mantiene una temporada en el banquillo, aunque dada la inoportuna lesión del capitán Koke lo más probable es que tire de él de inmediato.

Hoy en el entrenamiento Marcos Llorente ha vuelto a jugar como medio centro, lo que parece reforzar la decisión del Cholo de devolverle a su posición original. El tiempo dirá si es sólo para el partido del sábado en Valencia o si se mantiene ahí en detrimento del propio Pablo Barrios, pero se sabrá muy pronto porque el Atlético afronta la próxima semana dos partidos claves ante el Barcelona en Copa y el Athletic en Liga y en ambos tirará de lo mejor que tenga.

La sesión de hoy ha sido poco esclarecedora porque Simeone ha dedicado el día a mejorar la puntería y los delanteros titulares no han participado en un partidillo en el que, sin ir más lejos, se ha visto al francés Lemar en el equipo inicial, algo que evidentemente no sucederá el sábado en Valencia, donde el once más probable será el formado por Oblak, Molina, Le Normand, Lenglet, Azpilicueta o Reinildo, De Paul, Llorente, Giuliano, Lino, Julián Álvarez y Griezmann, aunque Giménez también está disponible y no es descartable que desplace al banquillo al francés Lenglet.