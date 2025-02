Mónica Cervera, actriz de ‘La que se avecina’, ingresa en prisión tras su detención en Marbella

Mónica Cervera, actriz conocida por sus papeles en series como La que se avecina y películas como Crimen Ferpecto, fue detenida el pasado lunes 17 de febrero, después de que se hiciese efectiva una orden judicial. Fue arrestada y más tarde llevada a prisión, donde se mantiene en estos momentos a la espera de juicio por un presunto delito de patrimonio. A los 49 años estaba alejada desde hace mucho de las pantallas y de los escenarios, pero a finales de los 90 y principios de los años 2000 se convirtió en una de las secundarias con más apariciones en nuestro país.

Cervera vivió grandes momentos después de estudiar Arte Dramático y Danza, entrando en el reparto de películas como Octavia, Piedras o 20 centímetros. En televisión era una de las habituales de series como Manos a la obra, Con dos tacones y la citada La que se avecina, donde interpretaba a María José, la hermana de Amador Rivas. Pero aquellos momentos de éxito quedaron atrás y desde hace tiempo su caída era más que evidente. Fue la revista Semana la que publicó unas imágenes de ella viviendo en situación de calle, unas fotos que hicieron que numerosas cadenas de televisión quisieran hablar con ella y conocer su historia.

A la citada revista explicó que vivía de esa manera por decisión propia, ya que no tenía suficiente dinero para pagar un alquiler. Tras el revuelo mediático, pidió que la dejasen en paz y que la atención se apartase de ella. Lo más impactante era su imagen, puesto que había cambiado por completo con un corte de pelo corto y mucho más delgada, lo que hizo saltar todas las alarmas de que pudiera estar pasando un mal momento, no sólo en lo económico.

Pese a que en su momento fue una estrella y llegó a pisar platós y alfombras rojas, no guardaba buen recuerdo de esa etapa de su vida. «No quiero que me nombren la palabra televisión ni cine. Estuve ahí en su día, pero no quiero volver nunca. Estoy bien como estoy, no quiero hablar de ese pasado», fue lo que dijo a los medios cuando fue descubierta viviendo en la calle.

Su momento de mayor popularidad y éxito llegó en el año 2004, con el estreno de Crimen Ferpecto, película que protagonizó junto a Willy Toledo y bajo las órdenes de Álex de la Iglesia. En la cinta interpretaba a una dependienta de unos grandes almacenes, que presencia un asesinato (cometido por Toledo), aprovechando el momento para chantajearle y obligarle a ser su pareja, bajo la amenaza de contar todo.

Con esta interpretación fue nominada en 2005 a un premio Goya a Mejor actriz revelación, aunque el cabezón lo ganó Belén Rueda por Mar Adentro.

Tal y como ha publicado Canal Málaga, la actriz se encuentra en prisión provisional y queda a disposición judicial por un presunto delito contra el patrimonio, por lo que no será hasta dentro de unos días cuando se sepa más sobre su futuro.