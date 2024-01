Mónica Cervera (‘La que se avecina’) habla tras salir a la luz que vive en la indigencia

Mónica Cervera se convirtió en uno de los rostros de moda en el mundo del cine y de la televisión por sus papeles, algunos tan conocidos como los de Crimen ferpecto y La que se avecina, donde interpretaba a la hermana de Amador Rivas. Pero el glamour de los estrenos se acabó hace mucho para ella, que actualmente vive en la calle.

En el pasado llegó a ser nominada a los Goya por su papel bajo las órdenes de Álex de la Iglesia, pero la vida ha cambiado por completo para ella, hasta el punto de verse alejada del mundo de la actuación e incluso renegar de su anterior vida.

La noticia saltaba hace una semana, cuando se conocía que ahora mismo vive en las calles de Marbella y sus únicas pertenencias las puede llevar en una mochila. Los vecinos de la zona la han podido ver asearse o dormir en un banco.

Fue la revista Semana la primera que pudo hablar con ella, siendo en ese momento cuando dejó claro que no quería volver a saber nada del que fue su trabajo en el pasado. Pero ha sido el equipo de Fiesta, el programa de Telecinco, el que ha podido charlar con ella más calmadamente, aunque ha rechazado aparecer en cámara.

«Se ha puesto un poco nerviosa cuando le hemos preguntado si le gustaría estar en algún proyecto audiovisual. Nos dice que eso forma parte ya de su pasado», ha explicado al reportero de Telecinco.

Sin querer más detalles del motivo de su llegada a esta situación y que no recibe ayuda de su familia, aseguraba que está haciendo lo posible para recuperarse: «Llevo un año y medio esperando la renta mínima de inserción, o el ingreso mínimo vital, y estoy a la espera, simplemente, de que me lo aprueben».

Grabada desde la distancia, Cervera dejaba claro que no tiene interés en salir en los medios. «No te preocupes por mí, habéis estado quince años sin mí y, de repente, ¿os preocupáis por mí de qué? Con perdón por las palabras, pero estoy hasta el moño. No quiero saber nada», decía enfadada.

Finalmente, zanjó la conversación insistiendo que querer cambiar de vida y ser completamente anónima: «No quiero que sepáis a qué me dedico, a dónde voy o de dónde vengo… Nada».