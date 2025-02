La Complutense pidió el currículo ‘fake’ de Begoña a su secretaria de Moncloa y ésta rechazó entregarlo

Quien fuera vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Juan Carlos Doadrio, afirmó este miércoles que solicitó a Cristina Álvarez el currículo de Begoña Gómez tras ser nombrada directora de la cátedra de Transformación Social Competitiva pero ésta rechazó remitirlo alegando simplemente que era «público».

Así lo aseguró Doadrio durante su comparecencia en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid que trata de dilucidar si hubo trato de favor de la Complutense hacia la mujer de Pedro Sánchez.

«El rector debió pensar que era licenciada y entonces me dicen que no, que no tenía licenciatura ni nada. Esto me lo dicen después de firmar» el convenio de creación de la cátedra, explicó el vicerrector.

«Entonces, le pido el currículo a Cristina (…) y me dice: ‘Es público, es público’. ¿Pero no me lo podéis mandar?», afirmó Doadrio reproduciendo las que, según su versión, fueron las palabras de la asistente de Moncloa.

«Cuando lo veo, vi que ponía que era licenciada en Marketing por el ESIC. En principio, como el ESIC es un buen centro y estuvo adscrito a la Rey Juan Carlos… (…) pero digo, no puede ser, porque pondría Rey Juan Carlos. Y lo mandé corriendo a Transparencia, porque yo lo mandaba todo a Transparencia por si había algún problema, sabía la persona que era…», prosiguió explicando el vicerrector.

Desde este departamento le respondieron que, dado que en la exención del rector para que Begoña Gómez pudiese dirigir la cátedra pese a no tener vinculación con la Complutense «no se indicaba nada de que tuviera que ser licenciado o graduado que, en principio, ni estaba bien ni estaba mal».

«Completamente anormal»

Igualmente, Juan Carlos Doadrio aseguró que el proceso de designación de Begoña Gómez como directora de la cátedra fue «completamente anormal».

Doadrio cuestionó que la llamada comisión mixta de la cátedra propusiera a la mujer de Pedro Sánchez como directora en su sesión del 30 de octubre de 2020, pero el nombramiento formal y firmado por el rector, Joaquín Goyache, no se hubiese producido hasta el 1 de diciembre. Algo que, ha insistido, es «totalmente anormal». Aún más, ese nombramiento de Begoña Gómez no fue acompañado por la designación de un codirector, como era obligatorio, hasta varios meses después. En concreto, hasta febrero.

«No sabía que desde diciembre hasta febrero estaba ella [Begoña] sola», precisó, señalando que los nombramientos «siempre son conjuntos».

Doadrio destacó que tuvo conocimiento de la creación de la cátedra entre «finales de septiembre y principios de octubre de 2020». «El rector me mandó varios whatsapps diciéndome que tenía que reunirse conmigo, hasta que un día me llamó por teléfono y me dijo textualmente: ‘Tenemos que crear una cátedra para Begoña Gómez, la mujer del presidente, ¿tienes algún inconveniente?’ Le dije que si los documentos estaban bien no tenía inconveniente», señaló.

Durante su intervención, Doadrio insistió en que «no era normal» que la cátedra se crease con tanta celeridad.

«No era normal que se hiciera todo con tanta prisa (…) Me sorprendió que fuera tan rápido pero cuando entendí que el rector había estado con Gómez en julio», en alusión a su reunión en el Palacio de La Moncloa, «ya lo comprendí. Pensé que tenía un ejército detrás haciéndolo». Doadrio se mostró convencido de que «la propuesta de creación de la cátedra parte claramente del rector».

Igualmente, precisó que ni la memoria de justificación de creación de la cátedra ni la de capacitación de Begoña Gómez como directora están firmadas.

Cristina Álvarez, la directora de Programas de Moncloa que ejerce de asistente personal de Begoña Gómez, que también estaba citada este miércoles en la sesión de la comisión, se ha acogido a su derecho a no declarar. Álvarez está imputada y tendrá que comparecer ante el juez Juan Carlos Peinado el próximo 26 de febrero.