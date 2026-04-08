¡Viva la alcaldesa de Vinaroz!

Al parecer, no tenemos más remedio que seguir creando héroes y heroínas. Ahora en Vinaroz. ¿Qué ha sucedido? Pues que el pasado jueves, en el pleno del Ayuntamiento de esa localidad, se aprobó una medida de tan puro sentido común que se lio parda. Se trataba de modificar la ordenanza municipal para que los nombres de las calles y la documentación oficial figurasen en las dos lenguas cooficiales de la Comunitat Valenciana, el castellano y el valenciano. La iniciativa, impulsada por Vox y respaldada por el PP y el Partit Vinaròs Independent (PVI), no eliminaba el valenciano, sino que garantizaba su uso equilibrado junto al castellano, la lengua común de todos los españoles. Contaba con informes técnicos favorables y se limitaba a corregir una anomalía que ya existía de facto en muchas señales. Nada revolucionario. Solo igualdad y respeto a la Constitución.

La respuesta de la izquierda y del catalanismo local puso de manifiesto que el bucle antiespañol continúa imperturbable. Que son unos cansinos y unos torracollons, vamos. A la salida del consistorio, un grupo de vecinos —convocados por PSOE y Compromís— esperó a la alcaldesa María Dolores Miralles y a sus concejales y la acosaron con especial virulencia. La siguieron por la calle entre descalificaciones y un ambiente de máxima tensión. El vicealcalde Juan Amat (PP) y el portavoz de Vox, Josué Brito, también fueron blanco de sus iras. Las imágenes difundidas en las redes muestran a una alcaldesa rodeada de fanáticos tildándola de «indigna» por atreverse a dar al castellano el mismo estatus que al valenciano en su propio municipio.

Miralles, primera alcaldesa de Vinaroz, llegó al cargo en diciembre de 2023 gracias a una moción de censura que desbancó al socialista Guillem Alsina. Su gobierno tripartito (PVI-PP-Vox) cumplió así uno de sus compromisos programáticos: acabar con la imposición monolingüe que algunos sectores independentistas y pancatalanistas llevan años promoviendo en la Comunitat Valenciana. Porque, aunque se disfracen de «defensores del valenciano», lo que persiguen es marginar el castellano, la lengua de todos. Este episodio no es aislado. Es la enésima demostración de la agresividad irracional del independentismo. Agresividad que es medida por el doble rasero que tan claro se ha visto estos días, en que «musulmán el que no bote» se convertía en un «delito de odio» cuando el «español el que no bote» de los estadios catalanes siempre se había considerado una «protesta legítima». La violencia simbólica contra los constitucionalistas —insultos, escraches, boicots— nunca recibe la misma condena que cualquier ofensa a las minorías falsamente llamadas «progresistas».

El «bucle independentista», que he comentado, debería estar ya superado. Si no lo está, es porque le conviene a la izquierda y al socialismo. Nada ha sido más cáustico que los privilegios que le ha otorgado el gobierno en este (cuasi) decenio oscuro del sanchismo. La amnistía al procés, los indultos, la cesión de competencias y la alianza con los herederos de ETA (Bildu) han sido una humillación para millones de españoles. Sánchez ha normalizado lo intolerable: que quienes violaron la ley en 2017, que quienes justificaron el terrorismo de ETA, dicten hoy el precio de su apoyo parlamentario.

Mientras tanto, una alcaldesa valiente es insultada por defender la lengua común. María Dolores Miralles no es una política más; es una heroína que no debería serlo. Espero que llegue un día en que los autores de los auténticos «delitos de odio» paguen por el destrozo. Mientras tanto, Vinaroz tiene una política que merece el respeto de todos. Espero que surjan iniciativas para agradecerle los servicios prestados. Quienes hemos sido objeto de las «atenciones» de los vándalos sabemos lo desagradables que son.