La vomitiva respuesta de un vecino ante la libertad de ‘Anboto’: «Me parece bien que no pida perdón»

Un equipo de OKDIARIO recorre las calles de Bilbao para tomar el pulso a la calle tras conocerse que Anboto y Txeroki, dos de los terroristas más sanguinarios de ETA, disfrutan ya de un régimen de semilibertad sin haber pedido perdón ni colaborado con la Justicia.

En la sede de Bildu, los allí presentes se negaron a responder. «No hablamos de ese tema. No hablamos de política. Es que no sabemos», respondió uno de ellos cuando el periodista les preguntó si alguno de los líderes etarras iba a mirar a cámara y reconocer que «estuvo mal lo que hicieron». La réplica del reportero fue contundente: «Matar no es política. Txeroki no es un político. Es un asesino».

La respuesta más vomitiva llega de boca de un vecino al que el reportero preguntó directamente: «¿Qué le parece que salgan los terroristas sin pedir perdón a las víctimas?». La contestación dejó sin palabras al periodista: «Me parece bien que no pidan perdón». Ante la insistencia del reportero –»¿Le parece bien? Si usted fuera una víctima, no le parecería una tontería. Si le hubieran hecho algo a usted o a su familia, no le parecería»– el hombre no rectificó.

Equidistancia y olvido

Otros ciudadanos consultados optaron por la equidistancia o directamente por pasar página. «Llega un momento que cansa. Yo pienso que ya cansa y que habría que ir, suavemente, olvidándolo», señaló uno de los entrevistados, ante lo que el periodista respondió: «Poner a cada una de las partes en la misma balanza, cuando unos disparaban y los otros recibían los disparos, me resulta muy incomprensible». El ciudadano insistió en su argumento: «Todos hemos tenido veinte años y en un momento dado hemos hecho cosas que no debiéramos». La contestación del reportero fue directa: «Una cosa es pillarse una borrachera y otra matar. No es lo mismo».

Hubo también quien reconoció que la situación no le parece correcta, pero trató de rebajar su alcance. «Todo el mundo está en contra de que se peguen tiros. Todo el mundo sabe, ellos que lo han hecho mal, lo sabe todo el mundo», apuntó otro interlocutor, aunque añadió que «las víctimas lo estarán llevando mal» y que, como tal, «lo llevaría fatal». Otro vecino, identificado como Mikel, reconoció que «nadie lo defiende» y que «hay cosas que el pueblo vasco tampoco ha olvidado», pero no llegó a exigir el arrepentimiento explícito de los terroristas.

«Han cumplido la condena»

Uno de los argumentos más repetidos fue el de que los etarras «han cumplido su condena», como si eso eximiera de cualquier otra consideración moral. El reportero lo rebatió con claridad: «No la han cumplido. Están recibiendo prerrogativas. Y si has matado, lo mínimo es que miraran a cámara y dijeran que estuvo mal». Un ciudadano concedió que sacarlos «sin cumplir la condena» le parece mal, especialmente «si no se han arrepentido», y reconoció que lo correcto sería que «colaborasen con la Justicia en los crímenes que quedan por esclarecer».