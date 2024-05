Vicente Gil: «El País dedicó 169 portadas a Camps, absuelto hoy, pero Begoña Gómez no interesa»

Yolanda Díaz ha mandado a la mierda a Feijóo esta mañana en el Congreso. Están de los nervios. Ven que se les acaba el chollo.

Me encantaría ver a estos comunistas de Vogue y ático de lujo, pudiendo ser ellos mismos, como en su admirada Venezuela. O sea, para qué nos vamos a engañar, liquidando opositores en vez de tener que contenerse en el Congreso y mandarlos simplemente a la mierda, reprimiendo su odio y sus instintos.

Pero vayamos a lo esencial. La sanchosfera está de corrupción hasta arriba y su propio fango empieza a ahogarles por más que a Sor Albares le diera por declarar mañana la guerra a Portugal o Italia para agradar a Su Sanchidad. El amado líder y su prensa oficial no saben qué hacer para que no hablemos de la imputada Begoña Gómez.

Recordarán ustedes que hace una semana ya planteamos aquí, en LA ANTORCHA: ¿Está imputada ya Begoña Gómez y nos lo están ocultando? Fernán González e Irene Tabera nos dieron la respuesta en OKDIARIO: Sí. Y tenían razón, pese a las presiones recibidas. Lleva 43 días imputada y nos lo ocultaron.

Hoy, la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado la petición de la fiscalía y ha avalado que el juez Peinado continúe la investigación. Como nos han contado Fernán e Irene, la Audiencia dice con claridad que «la pretensión del Ministerio Fiscal de impedir toda investigación en este delicado campo es inusual y podría llevar a crear lagunas de impunidad en toda actividad delictiva». El bofetón a la fiscalía aún resuena en la plaza de Castilla.

Lo más cachondo del fiscal del caso (o sea, del mandado de García-Torres; es decir, la marioneta de Sánchez) ha sido argumentar -atención- que Begoña Gómez no escribía esas cartas de recomendación para Barrabés y sus socios en calidad de «mujer del presidente del Gobierno» sino como «profesional». Es de risa. No se lo cree ni él. En cualquier caso: ¿Cómo sabe el fiscal que eso es así si lo que está pidiendo es que no se investigue nada? ¿Quién se lo ha dicho? ¿Begoña Gómez o la marioneta de su jefe, García-Torres? Es todo delirante.

Por cierto, la Audiencia ha avalado seguir investigando a Begoña Gómez después de haber leído, incluso, el famoso informe preliminar de la UCO que El País publicó mutilado y manipulado para engañarnos. El juez ha ordenado que se investigue la filtración. Pero vamos, huele a lo mismo que lo del novio de Ayuso.

La prensa del régimen no sabe qué hacer para ocultar el tema. Hoy El País no llevaba nada del asunto en la portada. Es decir, para El País, la investigación a la mujer del presidente del Gobierno de España por corrupción en los negocios y tráfico de influencias es un tema menor sin importancia. Si le hubiera ocurrido a Aznar o Rajoy con sus esposas lo hubieran tratado igual. No sean ustedes mal pensados.

Sin ir más lejos, a los trajes de Francisco Camps le dedicaron una portada a cinco columnas. Hoy Francisco Camps ha sido absuelto de la Gürtel después de 16 años de calvario judicial. Era el último juicio que le quedaba. Ha sido absuelto en todos los casos o archivadas las causas. Como la difunta Rita Barberá a la que mataron entre unos y otros.

El resto de medios del régimen como eldiario.es de Escolar y Palomera estuvieron todo el día de ayer, después de confirmarse la imputación a mediodía, ocultando la noticia en lo más profundo de su web, allá donde, según Google, ya no existes. Hoy ya ha sido inevitable abordarla y lo han hecho con un toque de humor. Han publicado una noticia titulada: «Begoña Gómez, investigada: se sabía desde el primer día». Jaja. ¡Qué poca dignidad para cubrir a su jefe! O sea, Sánchez

Popes del periodismo ortodoxo e independiente como Julia Otero se parapetan también en estas horas, como El País, la Ser o el digital de Escolar, en Israel y Palestina, en Taylor Swift o en el importante tema -esta tarde, por ejemplo, en Julia en la Onda de Onda Cero- de: ¿Tienes posters adolescentes todavía en tu habitación?. El disgusto de `Àngels Barceló en la SER es inigualable.

Y eso que el caso Begoña Gómez, que el caso Sánchez, que está ligado al caso Koldo y que es, cada vez más, el caso Ábalos deja perlas periodísticas como estas. En uno de los mails interceptados por la UCO, Álvaro Sánchez Manzanares, ex secretario general de Puertos del Estado, cesado a regañadientes por Óscar Puente cuando no le quedó más remedio, intenta tranquilizar a su equipo técnico sobre una de las adjudicaciones bajo sospecha de mordidas: «Para vuestra tranquilidad -dice- cuando el tema esté cerrado el anuncio lo va a realizar el presidente del Gobierno». O sea, Sánchez. A lo que la jefa del Área de Contratación, Aránzazu de Miguel, le responde, vistas las irregularidades que ella detecta en la adjudicación: «Sólo espero no acabar en el fondo del Manzanares con una losa de hormigón en los pies…» (sic). A lo que el propio Alvarito le responde consciente, al parecer, también, del amaño del contrato: «Después de esto nos vamos a gestionar el Cartel de Cali».

Éste es el nivel de la mafia y la corrupción que nos gobierna. El nivel de la mafia y la corrupción de la banda de Sánchez.

¿Entienden ustedes por qué desde el minuto uno de llegar en 2018 a La Moncloa Sánchez mandó a Marlaska desestabilizar a la UCO de la Guardia Civil con aquel cese del coronel Sánchez Corbí que había destapado la corrupción del PP y del PSOE o el cese de Pérez de los Cobos después por negarse a pasarle investigaciones judiciales?

¿Entienden ustedes por qué Pedro Sánchez y Begoña Gómez, nuestros Kirchner nacionales, necesitan, sí o sí, bunkerizarse en La Moncloa como sea y a cualquier precio para intentar saber de antemano y torpedear desde dentro el poder las investigaciones? Para eso han nombrado a Antonio Camacho, abogado defensor de Begoña Gómez. Porque fue ministro del Interior y conserva enormes contactos en la Policía y la Guardia Civil. ¿Habrá algún agente o mando policial que se preste al juego inmoral de las filtraciones a Camacho para salvar la cara de unos tipos que son cadáveres políticos? Allá su conciencia si lo hacen.

Begoña Gómez no es nadie ni tiene ese lujo político del aforamiento. Mañana mismo, o la semana que viene, Begoña Gómez podría ser llamada a declarar como imputada. Que es lo que es.

Llegan nuevas elecciones. Hoy sabemos más de la banda corrupta que nos gobierna. ¿Va usted, amigo del PSOE, a sellar toda esta basura con su voto el 9J?

Mañana se aprueba la amnistía. Sánchez les engañó el 23J. Les tomó por idiotas. ¿Van a certificarle que ustedes son idiotas, como él cree, votándole otra vez el 9J? ¿Van a votar a favor de tanta corrupción y mentiras?

Hoy sabemos que cuando Sánchez montó su farsa de hombre enamorado que se tomaba cinco días de reflexión ya sabía que su mujer estaba investigada. Jugó con ustedes, votantes del PSOE. Manipuló sus sentimientos. Les hizo ir a Ferraz, aunque fueran pocos. Les mantuvo en vilo para una patraña. ¿De verdad quieren que España la presida un mentiroso patológico así?

¿Qué necesitan para dejar de votarle aparte de liberarse de su fanatismo político? ¿Terminar en el paro y buscando comida en los contenedores para su familia como ocurrió con el impresentable de Zapatero que nos arruinó a base de mentiras también?

Aquí contamos aquel lunes de la ‘reflexión’ cómo Sánchez, simplemente, se había tomado cinco días para encerrarse con su mujer y un equipo estrecho de colaboradores, entre los que estaba Antonio Hernando al menos, a revisar los papeles, saber de qué iba la denuncia y preparar su defensa. Feijóo se lo ha dicho a la cara en el Congreso: «Usted lo sabía y lo tapó». Sánchez usó aquella patraña para dar un golpe a la campaña catalana haciéndose la víctima de la ultraderecha y la prensa cuando ya sabía que su mujer estaba imputada.

Hoy, Sánchez ha vuelto a repetir el mensajito para tontos, incultos o muy sectarios, los votantes masocas del PSOE encantados con que les tomen el pelo. «Todo es fango, fango y más fango», ha repetido Sánchez mientras Yoli mandaba a la mierda a Feijóo sin caer en la cuenta todavía que, de mierda, realmente, están ellos hasta arriba y que empezarán, por cierto, en breve, las deserciones de quienes no quieren comerse este marrón solitos. Avisados quedan.