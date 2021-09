El Gobierno puso todas sus esperanzas para paliar la brecha energética en un documento denominado Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética en el que se apuntan las principales recomendaciones para ahorrar energía. Fue aprobado en abril de 2019 y es la guía que marca la actuación del Ejecutivo para proteger a los sectores más vulnerables ante el alza de la luz. Pues bien, las recomendaciones de la Estrategia Nacional son de una conmovedora simpleza. Dos ejemplos prioritarios: «Aprovechar el calentamiento de la plancha para planchar grandes cantidades de ropa de una vez» o «si tu tostadora tiene dos ranuras ponla siempre con dos tostadas». Les ha faltado decir a los sesudos estrategas en materia energética del Ejecutivo que, si las dos ranuras son suficientemente anchas, lo conveniente es utilizar dos tostadas en cada ranura (cuatro tostadas), un lapsus imperdonable habida cuenta de que la anchura de la tostadora es un elemento crucial para combatir la pobreza energética y combatir el cambio climático. Otras propuestas son la de «no dejar el televisor en modo “espera” (stand by)» y «conectar todos los equipos (televisores, DVD, TDT…) asociados a un “ladrón” o base de conexión múltiple, porque te será más sencillo apagarlo y podrás conseguir ahorros superiores a 40 euros anuales», recoge el documento.

Volvamos con las tostadas: dado que la hora valle va desde la medianoche hasta las ocho de la mañana, la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética debería recomendar -otro lapsus imperdonable- levantarse en torno a las 7,30, no vaya a ser que por aquello de hacerse el remolón en la cama uno no llegara a tiempo de enchufar la tostadora antes de que entre en vigor la hora llana, que es más cara -de 8 a 10 de la mañana-. Y debería haber advertido en negrita que si uno se levanta tarde y desayuna después de las 10 de la mañana, las tostadas pueden atragantársele, porque entraría de lleno en hora punta. Que el plan de Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética no contemple estas variables es un pecado mortal, habida cuenta de que el precio de la luz no está para comer tostadas sin mirar el reloj.

Conclusión: la tostada mental de este Gobierno no se arregla ni con mermelada.