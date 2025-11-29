Sube & Baja, por Jaime Peñafiel: semana del 22 al 28 de noviembre de 2025

SUBE: Tom Burns Marañón

El famoso periodista nacido en Londres en 1948, licenciado en Historia Moderna por la Universidad de Oxford y corresponsal de la Agencia Reuters en Madrid desde 1974 así como del Financial Times, Washington Post y Newsweek, y a quien la reina Isabel II nombró en 2001 Oficial de la Orden del Imperio Británico, ha publicado un interesantísimo y brillante análisis con el título El legado de Juan Carlos I (Almuzara), un incisivo ensayo apoyado en los testimonios de los principales actores de la Transición.

SUBE: Papa León XIV

Ha recibido, en audiencia especial, a destacadísimas figuras del séptimo arte, demostrando ser un amante del cine departiendo durante mucho tiempo con famosos y famosas estrellas de Hollywood. Primero recibió a Robert de Niro y después a 160 profesionales entre los que se encontraban Cate Blanchett, Monica Belluci, Spike Lee y Viggo Mortensen. Es la primera vez que el Sumo Pontífice recibe a tan numeroso plantel de figuras del cine.

SUBE: Tom Cruise

El famosísimo actor de cine que, a sus 63 años de edad y 45 años de exitosa trayectoria, es la primera vez, aunque fue nominado en cuatro ocasiones, que recibe un Oscar honorífico. Fue una noche de emoción y glamour en los Governors Awards, evento que da el pistoletazo de salida a la carrera hacia los Oscar. «Hacer películas no es lo que hago, es quien soy». Y recordó su pasión por el cine desde niño. La ceremonia reunió a figuras tan destacadas como Guillermo del Toro, Steven Spielberg, Leonando Di Caprio, Benicio del Toro o Elle Fanning.

BAJA: Alberto de Mónaco

Ha protagonizado un choque institucional al negarse a tramitar el proyecto de ley sobre la interrupción del embarazo aprobado por el Consejo Nacional y reclamado por el pueblo monegasco. No es habitual que un monarca de la Europa del siglo XXI se niegue a aceptar la voluntad de la soberanía nacional provocando un choque institucional insólito. El malestar en la Cámara con el soberano por actuar de un modo casi tiránico frente a la voluntad popular es más que palpable. Esto me recuerda la actitud que tuvo el monarca Balduino de los belgas, que abdicó durante unos días para no tener que firmar la ley. Era un rey tan querido y respetado que el parlamento se lo permitió.