Sube & Baja, por Jaime Peñafiel: semana del 1 al 7 de febrero de 2025

SUBE: Miguel de Cervantes

El gran y genial escritor español autor de ‘El Quijote’ es uno de los candidatos a figurar en el anverso del billete de 50 euros, según el Banco Central Europeo, con la decisión de reemplazar el diseño de los billetes vigentes por personajes del arte y la cultura del Continente. Ha sido el resultado de una encuesta en la que 365.000 ciudadanos manifestaron sus preferencias, entre ellas el escritor español, la soprano María Callas en el billete de 5 euros, el compositor alemán Ludwig van Beethoven, en el de 10; Marie Curie, la física y química de origen polaco, dos veces Premio Nobel figurará en el billete de 20 euros; y Leonardo da Vinci, uno de los grandes maestros del Renacimiento, famoso pintor, escultor, arquitecto e ingeniero, en el billete de 100 euros. Felicidades al BCE por esta decisión.

SUBE: Manuel Colonques

El importante creador, junto a su hermano Héctor y el empresario José Soriano, de Porcelanosa, la más grande y reconocida empresa de cerámica, líder en el mundo con más de 1.000 puntos de venta en los cinco continentes, y su famoso y emblemático edificio de Nueva York, acaba de publicar un interesantísimo libro con una mirada al pasado y una visión al futuro, de una vida apasionante en la que ha compartido momentos irrepetibles con todo tipo de personalidades del mundo entero. Desde el rey Carlos III, a quien renovó todos sus cuartos de baño, al primer ministro Tony Blair, al Rey Juan Carlos, Mario Vargas Llosa, Isabel Preysler, Sofia Loren, la duquesa de Alba, George Clooney o Jeremy Irons, entre otros muchos archifamosos junto a los que aparece en el libro. Y todos ellos por motivos profesionales. Colonques está casado con Delfina Sanz y es padre de dos hijos, María y Manuel.

SUBE: Karla Sofía Gascón

La actriz española, primera mujer transgénero con posibilidades de ganar un Oscar a la mejor actriz, para el que está nominada por su trabajo en la película ‘Emilia Pérez’, por la polvareda de odio que se ha levantado contra ella por sus comentarios en las redes sociales. En su día, criticó la vestimenta de los musulmanes. Y también se le reprochan sus observaciones cuando murió George Floyd, el afroamericano fallecido después de que un oficial de policía de Mineápolis le apretase el cuello durante minutos mientras estaba esposado y tumbado boca abajo en la carretera, al levantarse una oleada de violencia en todo el país vinculada al movimiento Black Lives Matter a cuyos miembros se refirió en términos despectivos. «Yo no soy racista ni nada de lo que la gente dice… Como miembro de una comunidad marginada conozco muy bien este sufrimiento y lamento profundamente haber causado dolor. Pero no puedo renunciar a una nominación porque no he cometido ningún crimen», ha dicho la actriz.