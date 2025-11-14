Socialista, okupa y jeta

Ya decíamos en nuestro último editorial que el concejal socialista okupa de Talavera que lleva más de siete años viviendo en un piso por la cara junto a sus padres y hermana era, además, un jeta redomado. Porque al tiempo que okupa junto a su familia una vivienda careciendo de título alguno, es propietario de la mitad de un inmueble de 144 metros cuadrados que adquirió por «donación». O sea, que tiene una cara que se la pisa.

El concejal socialista posee el 50% de esa vivienda y su hermana -que vive con él en la casa ocupada-, la otra mitad. Ésta, por si fuera poco, tiene otra vivienda en propiedad. O sea, que entre el grupo familiar okupa disponen de dos casas. Pero prefieren okupar, que es mucho más lucrativo. Sería el colmo que el concejal socialista se defendiera con el manido argumento de que okupa por vulnerabilidad social, que es la vía legal que ha abierto el Gobierno de Pedro Sánchez para que caraduras como el edil socialista hagan su agosto.

En la declaración de bienes y derechos patrimoniales del concejal, presentada con fecha de 15 de junio de 2023, R. G. F. dice poseer un «piso vivienda» de «144 metros cuadrados» adquirido al 50% el 2 de enero de 2019 mediante título de «compra». Esto último choca con la información presente en el Registro de la Propiedad, donde se dice que este concejal del PSOE no adquirió esta vivienda mediante compra, sino a través de una donación a él y a su hermana. Este inmueble lo localizó en Talavera en su anterior declaración de bienes como concejal, la del mandato 2019-2023.

Asimismo afirmó haber recibido ingresos en su condición de concejal por un importe de 24.792,46 euros, y 7.671,84 como autónomo. También recogió un préstamo personal con CaixaBank de 11.144,09 euros, y disponía de un saldo en la cuenta de 29.649 euros. ¿Un tipo como este puede seguir siendo concejal?