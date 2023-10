Si en vez del PSOE fuera de Vox o el PP lo habrían linchado

Las declaraciones ante el juez de la joven ex militante de Juventudes Socialistas que ha denunciado a Javier Guardiola, diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid, por una presunta violación serían más que suficientes para que los socialistas madrileños suspendieran cautelarmente a su parlamentario regional. Por supuesto que le avala la presunción de inocencia, pero estamos hablando de un caso de enorme gravedad que obliga a actuar con diligencia. La denunciante afirma que, por consejo médico y tras un episodio de consumo excesivo de medicamentos, no debía pasar la noche en su casa sola. Por eso acudió a la vivienda del parlamentario socialista junto a otro amigo. «Recuerdo entrar en su habitación, luego me tocó el clítoris y lo siguiente que recuerdo es estar haciéndole una felación. Yo estaba bajo los efectos de medicación», ha comentado la víctima en los juzgados de Plaza Castilla. «Yo estaba ahí físicamente, pero era como si no estaba. Tomé muchos medicamentos ese día», indica esta ex trabajadora del PSOE de Madrid que recuerda algunos instantes de una relación sexual que, según denuncia, no fue consentida: «Me sentí violada. No fuimos novios ni tuvimos otras relaciones íntimas, excepto esa vez que me agredió».

El relato es suficientemente revelador como para que el PSOE se aplicara a sí mismo lo que reclama para los otros, especialmente si se trata del PP o de Vox. Imaginen que la denuncia fuera contra un cargo público de la derecha. ¿Qué estarían diciendo la izquierda y sus terminales mediáticas? No hay que ser muy sagaz para concluir que a los denunciados los habrían quemado en la hoguera pública sin respetar su presunción de inocencia. Ardería Troya, pero como la denuncia es contra un diputado del PSOE la cosa cambia. Los socialistas guardan silencio y remiten a una futura resolución judicial, mientras los medios afines pasan de puntillas sobre el caso. Hipócritas.