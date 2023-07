«Si me das a elegir, me quedo contigo» dice la canción de los Chunguitos genialmente versionada por Rosalía. A mi, si me dan a elegir, me quedo con Sergi Darder antes que con Larin si cuesta lo que aseguran que cuesta. 7 millones por el delantero o 10 por el de Artá, ni lo dudo. Delanteros como el canadiense hay algunos e incluso mejores, Lucas Boye por ejemplo, pero futbolistas capaces de mover al equipo, recuperar, visionar, pasar y disparar, no se me ocurre ninguno.

Pablo Ortells, director de fútbol del Mallorca, sabrá lo que hace, me refiero al dinero del que dispone y cuáles son sus planes. No tenemos razones para confirmar que de los 22 millones que el PSG ha pagado por Kang-in Lee, por cierto ya lesionado en París, 17 de han quedado en Son Moix; quizás menos. El central belga Van der Heyden ha supuesto un desembolso de 3,5, Lato sin cargo y Mascarell no llegó al millón. La opción de compra de Morlanes se fue a otros 3. El dispendio alcanza la cifra de más de 6 «kilos» y si el Real Valladolid se lleva otros 6 por el delantero ansiado, no va a quedar ni para pipas aunque las amortizaciones se dividan por cada uno de los años contratados.

Insistimos. A día de hoy la plantilla a las órdenes de Javier Aguirre no ha mejorado sustancialmente. Los mismos perros con distintos collares. El salto de calidad que se pretende y que la afición reclama no se ve por ningún lado, con Larin o sin él. Bueno, mejor que Angel sí. Vale. Hay tiempo hasta finales de agosto, no adelantaremos acontecimientos, pero se percibe un cierto zumbido, una especie de aleteo de moscas detrás de la oreja.