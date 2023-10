Si la amnistía no cabe, el referéndum no encaja en la Constitución ni a martillazos

Una vez que el presidente del Gobierno en funciones ha pronunciado la palabra amnistía y explicado en público lo que para él significa -«superar las consecuencias judiciales», ahí es nada-, parece evidente que Pedro Sánchez está decidido a traspasar los límites constitucionales sin ningún recato ni respeto al ordenamiento jurídico. El siguiente paso para asegurarse el voto de los golpistas catalanes consiste ahora en cómo encajar el referéndum de autodeterminación que reclaman los separatistas y buscar fórmulas imaginativas para que se den por satisfechos. Con la Constitución en la mano, el referéndum no cabe ni encaja de ninguna manera, pero ya se sabe que Pedro Sánchez es un consumado maestro en triturar el marco constitucional sin tocar una coma de la Carta Magna. Directamente se la pasa por el arco de sus caprichos.

En eso está ahora el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que se ha reunido de forma discreta con ERC en un hotel de Barcelona. Las dos partes se han comprometido a abordar el asunto del referéndum de autodeterminación con sumo cuidado para que el PSOE y los separatistas se puedan presentar ante la opinión pública como ganadores. Ambos coincidieron en que «hay que dar continuidad a la mesa de negociación con una propuesta votable a largo plazo». ERC quiere un un referéndum pactado, vinculante y legal, que dé respuesta al anhelo separatista, y los socialistas abogan por una reforma estatutaria u otro tipo de consulta enmarcada en el artículo 92 de la Constitución que voten el conjunto de los españoles. Encajar ambas cuestiones es ahora el objetivo. Lo que vaya a pasar no es fácil de predecir, pero lo que está claro es que Pedro Sánchez -con el apoyo del TC- va a encajar el referéndum de autodeterminación a capón. Esto es, a martillazos. Es lo que va a hacer con la amnistía y es lo que hará- cuando toque- con el referéndum sobre la independencia. No hay precio que no esté dispuesto a pagar para seguir en el poder