Sevilla sale en defensa de la libertad, la dignidad y la democracia

No salimos de nuestro asombro ante una podredumbre inasumible y sin precedentes.

Un presidente de Gobierno que manda a su ministro de Exteriores hace tres días a lograr apoyo europeo para que el catalán, vasco y gallego sean lenguas oficiales en Europa como si no hubiera problema de verdad en Europa y sobre todo por ser una exigencia de un prófugo de la Justicia y de otro partido ERC ambos golpistas y queriendo acabar con España, como así declaran a diario, pero que son vitales para el presidente del Gobierno y el propio fugado pieza clave con sus siete votos para amparar su privilegio político a cambio de decir que los delitos y las sentencias jamás ocurrieron. Obviamente, todo ello rogado y pactado rastreramente por el presidente del Gobierno para poder serlo.

Europa no reconoce esta cuestión y hace dos días el presidente del Gobierno omite acudir a la sesión de control y coge el avión para ir a ver a la señora Von der Leyen. No sabemos los españoles por qué lo hace y solo aparece la noticia de Gaza. Evidentemente, eso no es lo único que se debía hablar y muy seguramente dado lo rastrero de la petición, arrastrándose, la inclusión del catalán debía de hablarse también hablado, ya que el prófugo impone la agenda con la espada de Damocles bien afilada siempre, y si no se cumple se acabó el gobierno. Malo lo que se hablara y que se oculte.

Pero es que además en esa reunión debería de haber hablado de lo que en estos últimos cuatro días es un escándalo inasumible al salir a la luz una persona del partido que habla de estar queriendo destruir al responsable de la Guardia Civil que está investigando la corrupción así como al fiscal anticorrupción. ¿Se lo habrá contado? No contento, sale de la reunión sin decir nada a los medios y esa misma noche del miércoles, supongo que en el avión de vuelta, nos enteramos todos los españoles de un asunto definitivo. Se señala públicamente al presidente del Gobierno y a su segundo como máximos responsables de esta trama imposible de escribir aquí dedicado a destruir a todas las instituciones que son honestas para eliminar todas las causas de corrupción habidas y por haber, para lograr la supervivencia de un presidente del Gobierno ahorcado por la corrupción. Es decir, desde oscuras tramas, un golpe pleno al Estado.

El presidente del Gobierno no ha dicho nada desde su salida de la reunión con la señora Von der Leyen cuando desde la misma Bruselas tenía que haber demandado al medio que ha dado esta noticia por injurias graves a la institución de la presidencia del Gobierno o bien dimitir irrevocablemente por ser inasumible estar un minuto más ante tan gravísima acusación. Si no dice nada, está asumiendo tal acusación y quiere vivir con ella, lo cual sería absolutamente criminal, a la vista de los hechos que se denuncian y quién es el autor que los ordena.

En este contexto, pero hace días, y sin saber, por tanto, todo esto, ya habíamos convocado una manifestación en Sevilla, en la Plaza Nueva, el pasado viernes 30 a las nueve de la noche, para pedir la dimisión del presidente del Gobierno por traición y ataque a la Constitución, a los jueces, al Estado de derecho ya la democracia, y por corrupción asfixiante, así como para defender desde la sociedad civil la dignidad de España.

Enterarnos el miércoles por la noche del señalamiento al presidente del Gobierno como jefe del golpe al Estado, al querer destruir a quien defiende institucionalmente al estado, y no dar explicaciones, es la sublimación de la indecencia más abyecta y criminal.

Debemos de salir todos los españoles en Sevilla, liderados por el Club de debate Jovellanos de Sevilla, y treinta asociaciones de la sociedad civil de toda España, más la Plataforma por la España Constitucional, y de cualquier pensamiento, a defender la Constitución, a los jueces, a los medios libres, a la democracia y a defender la decencia.

Sevilla recoge el «espíritu de Burgos» de la manifestación del pasado 6 de abril -tras ocho manifestaciones anteriores en Madrid, Barcelona y Sevilla en dos años- donde llamamos a todos los españoles por encima de ideologías a defensora de la democracia, y que se trasladó a la multitudinaria manifestación de Colón el pasado día 10 de este mes, y desde allí… hoy en Sevilla encabezando la antorcha de la libertad.