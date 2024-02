La seguridad, una tarea muy pendiente

Hete aquí una novedad y a ver si cunde el ejemplo. El Ayuntamiento de Marratxí ha aprobado un convenio entre la Guardia Civil y la Policía Local en materia de seguridad ciudadana, que permitirá compartir las bases de datos para reforzar la colaboración y coordinación entre ambos cuerpos. Marratxí, como municipio anticipado, es uno de los dos ayuntamientos de Mallorca, junto a Campanet, que actualmente comparte las bases de datos entre Guardia Civil y Policía Local. A la espera está Calvià, que se encuentra en proceso. ¿Qué supone esto? Pues que a través de estos convenios se suministrarán los planos y soporte informático actualizados del sistema de cartografía municipal digital. Es un comienzo, pero por algo se empieza.

Lo lamentable es que de los 53 municipios que tiene Mallorca sólo dos, y el tercero en proceso, hayan decidido compartir parcialmente algunos datos con la Guardia Civil. Desconozco el caso de Palma donde, si procede, los datos de la Policía Local se compartirán tanto con la Policía Nacional como con la guarda civil y estos, a su vez. entre los dos cuerpos. Pero Mallorca, dado su crecimiento y su gran diversidad humana, se ha convertido, detrás de Barcelona y Madrid, en uno de los mayores focos de delincuencia. Y mal asunto supone ello cuando lo que requiere y necesita la isla y el negocio que la sustente es una gran seguridad. Ahí tienen pues, comenzando por el delegado del Gobierno, una gran tarea pendiente: devolver la seguridad a unos niveles aceptables o, mejor aún, a una seguridad de la que se gozaba antes de los actuales incrementos. Y en esto hay que involucrar también a las autoridades autonómicas para lograrlo.

MARTES: LA EFICIENTE GESTIÓN DE LA NEFROLOGÍA DE SON ESPASES. Los hospitales públicos de Baleares trasplantaron 132 órganos durante el año 2023, gracias al altruismo de 49 donantes y de sus familias. Estos datos suponen alcanzar un índice de 41,17 donantes por millón de habitantes, que es una cifra muy alta y dice mucho de profesionalidad de los equipos de trasplante de Son Espases donde se hicieron, entre otros órganos, 68 de riñón. Por islas, en 2023 hubo 43 donantes de órganos en Mallorca, tres en Ibiza y Formentera y otros tres en Menorca. De los órganos generados de estos donantes hubo además 23 pacientes que recibieron un trasplante fuera de las Islas. En ocasiones se cuestiona la eficiencia de la sanidad pública, pero, y aun valorando el buen quehacer de otros sectores, la nefrología de Son Espases constituye uno de los más eficientes. Y ahí están los datos para demostrarlo.

MIÉRCOLES: LOS DOCENTES DE NUEVO EN PIE DE GUERRA. Siete años de vacaciones subvencionadas y ahora despiertan de su letargo. Así han calificado acertadamente a estos docentes. La Asamblea que los agrupa ha asegurado que están organizados y que van en serio. Pues ya comenzaba a ser hora. Ellos opinan que la libre elección de lengua se trata de una propuesta lingüística ideológica y no pedagógica y entra en grave conflicto con su trabajo. Pero, al fin y al cabo, todo consiste en evitar compartir la enseñanza en dos lenguas, la franca usada por la mayoría, y la que es propia de los locales. ¿Resulta esto tan difícil? Pues para algunos sí. Y en esto están ahora de nuevo, en imponer una lengua y excluir otra.

JUEVES: MÉDICOS EN CATALÁN. Hoy en día ya no se requiere el requisito del catalán para trabajar en el Servicio Balear de Salud. El Govern eliminó dicho requerimiento el pasado agosto para los médicos de las Islas. Sin embargo, la decisión respecto al catalán y los sanitarios no fue del agrado de la OCB, que presta apoyo a un grupo denominado Sanitaris per la Llengua, por lo que el pasado noviembre promovió un recurso que fue presentado ante el Tribunal Constitucional, obviamente con el apoyo del PSOE, que al parecer no debe tener entre los castellanosparlantes la mayoría de su militancia. Pero cosas veredes mío Cid…

Así las cosas, ahora medio millar de sanitarios se han propuesto atender en catalán, aunque les hablen en castellano. Y todos ellos usarán exclusivamente el catalán con sus pacientes y compañeros de profesión, a no ser que el enfermo les exija que cambien de idioma. Todos ellos irán identificados con una chapa verde en la solapa: Haz servir tu lengua. Lo curioso del caso es que se han propuesto lo siguiente: «El paciente catalanohablante tiene todo derecho a ser atendido en catalán, igual que otro ciudadano en la lengua propia de su lugar de nacimiento». Aviados estamos, están, estos sanitarios si, por ejemplo, han de atender en su propia lengua, pongamos por caso, a un vasco, porque igual le acaban recetando lo más contraindicado, pero, eso sí, cumplirán perfectamente lo que se han propuesto.