Los 26,5 euros por acción a los que Naturgy comprará el 10% de sus acciones en una auto-OPA condicionarán el precio al que tendrá que lanzarse una futura OPA conjunta de Criteria y la emiratí Taqa si finalmente fructifican las negociaciones entre ambas de las que informó OKDIARIO tras la ruptura del año pasado.

El decreto de OPAs de 2007 no exige que una OPA futura sobre el 100% se lance al mismo precio que una oferta parcial, pero sí que este precio se tenga en cuenta para alcanzar la valoración de esa posible OPA del holding de La Caixa y Taqa. Y que se pondere la importancia de este elemento frente a otros que pudieran justificar un precio más bajo.

En concreto, el artículo 9 del citado texto determina que «cuando la oferta obligatoria deba formularse sin haberse producido previamente la adquisición por el oferente ni por las personas que actúen en concierto con él de las acciones de la sociedad afectada en el período de 12 meses antes referido» (como sería el caso), el llamado «precio equitativo» no podrá ser inferior al calculado para una OPA de exclusión.

Este cálculo aparece en el artículo 10, que establece que el comprador deberá elaborar un informe de valoración con una justificación del precio «basada en los resultados obtenidos a partir de los siguientes métodos»: el valor teórico contable, el valor liquidativo, la cotización media ponderada del último semestre, el precio de una OPA lanzada en el año precedente (éste sería el caso) y «otros métodos de valoración aplicables».

«En el informe se justificará la relevancia respectiva de cada uno de los métodos empleados en la valoración». Es decir, si Criteria y Taqa quisieran lanzar una OPA a un precio inferior a esos 26,5 euros por acción, tendrían que justificar por qué consideran otro método de valoración más relevante, algo muy complicado según fuentes del mercado.

«Con esta OPA, Naturgy consigue varias cosas. Por un lado, calma un poco a CVC y BlackRock al permitirles vender parte de sus acciones. Derivado de esto, gana tiempo para que Criteria y Taqa negocien por segunda vez una OPA sobre el 100% para solucionar el problema de una vez. Pero, sobre todo, marca una referencia de precio a esa futura OPA, está diciendo a Taqa que 26,5 euros es el precio al que tienes que comprar», opina un analista especializado en el sector.

¿Quién acudirá?

La OPA parcial sobre el 10% pretende incrementar la liquidez del valor en Bolsa, puesto que esas acciones serán revendidas en el mercado en pequeños paquetes. Según el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, el objetivo es que la acción retorne a los índices bursátiles MSCI, los más importantes del mundo y los más seguidos por los fondos de inversión. Naturgy fue expulsada de estos índices el año pasado, precisamente por su escasa liquidez.

En principio, los cuatro accionistas de referencia de Naturgy acudirán a la OPA con la parte que les corresponda: Criteria tiene el 16,7% del capital, CVC con Alba controla el 20,7%, BlackRock posee el 20,6% e IFM, el 16,9%.

No obstante, en el mercado se han planteado serias dudas sobre si IFM y Criteria acudirán a la oferta, ya que en principio no tienen ningún interés en hacerlo. El fondo australiano lleva muchos meses comprando pequeños paquetes y ha manifestado reiteradamente su voluntad de seguir aumentando su posición, por lo que no tendría mucho sentido vender ahora para seguir comprando después.

El caso del holding de La Caixa es parecido: si finalmente va a lanzar una OPA conjunta con Taqa, tampoco es muy lógico vender ahora un paquete para recomprarlo en el futuro en esa operación.

«Lo lógico es que al final sólo vendan CVC y BlackRock, un 5% cada uno, con lo que bajarán su porcentaje al 15%», concluye el analista citado.