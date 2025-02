Hansi Flick no está para copas. El entrenador del Barcelona primará en su alineación por encima de todo la Liga y para eso su equipo debe defender el liderato este sábado en el Estadio de Gran Canaria (21:00 horas), donde visitarán a Las Palmas en el partido de la jornada 25. El alemán no se confía, sabe que los amarillos se lo juegan todo por no descender y por eso sacará su once de gala. En principio, sólo hará dos rotaciones para el choque en la isla.

La primera será la entrada de Jules Koundé, que regresará al once tras su suplencia ante el Rayo Vallecano hace seis días en el Olímpico de Montjuic por llegar tarde a la charla técnica previa, sacrificando así a Héctor Fort. Y la otra apunta a ser la entrada de Fermín López por Gavi, que descansará ante Las Palmas con vistas a un choque muy aguerrido ante un rival como el Atlético el próximo martes (21:30 horas en el Olímpico de Montjuic).

El resto serán los de siempre. En la portería no hay dudas, Flick apostará por la veteranía de Wojciech Szczesny y delante le pondrá una defensa compuesta por Koundé en el lateral derecho, Alejandro Balde en el izquierdo y los dos centrales de siempre: Pau Cubarsí e Iñigo Martínez.

En el centro del campo, Frenkie de Jong le ha comido la tostada a Marc Casadó a juicio de Flick y será el guía de Pedri y Fermín. Y menos dudas todavía tiene el alemán para el ataque, donde el tridente compuesto por Raphinha en el extremo izquierdo, Lamine Yamal en el derecho y Robert Lewandowski en punta buscarán los goles que prolonguen el liderato culé.

Posible alineación del Barcelona