Las mafias del Estrecho se plantean levantarle un monumento a Sánchez

Da toda la sensación de que el Gobierno de Pedro Sánchez -acaso por algún acuerdo secreto con Marruecos o por una incalificable desidia- no está dispuesto a hacerle la puñeta a las mafias que operan en el Estrecho, pues el Ejecutivo, aunque es plenamente consciente de que los radares de la zona están literalmente para el arrastre, ha decidido demorar cinco años la renovación de estos sistemas de detección claves para hacer frente al narcotráfico. O sea, que ni embarcaciones -la flota de la Guardia Civil está obsoleta- ni radares. Resultado: que las mafias se frotan las manos y poco más que están dispuestas -obsérvese la ironía- a levantarle un monumento a Pedro Sánchez. «Sin ti no somos nada», rezaría el lema del pedestal.

Documentos oficiales a los que ha tenido acceso OKDIARIO confirman que el Ejecutivo no movió un dedo hasta el primer trimestre de 2023, y que a estas alturas aún no ha contratado la renovación de esos equipos estratégicos, por lo que tardará tres años más en completar su modernización. Cualquiera diría -insistimos- en que en este asunto el Ejecutivo ha decidido no correr. Hace dos años, un informe firmado por el general al mando de esos sistemas alertó de esta grave brecha de seguridad, pero el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska se ha puesto de canto y mantiene un silencio atronador ante un asunto vital para la seguridad de los guardias civiles que tienen que luchar contra esas mafias de narcotráfico, de contrabando y de inmigración ilegal en una zona crítica para la defensa de las fronteras españolas.

El informe del general era taxativo: esos radares «han quedado desfasados», hasta el punto de que «en algunos casos se muestran ineficaces» contra la delincuencia organizada. Urge, pues, la instalación de una tecnología imprescindible para actuar con rapidez y eficacia para conseguir detectar precozmente las embarcaciones y desplegar de inmediato los dispositivos para interceptarlos o para impedir que lleguen a las costas españolas del área del Estrecho. ¿Indolencia o un oculto plan de Sánchez para no enfadar a Marruecos?