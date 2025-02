Aida Cortecero creó la página de Instagram abusos Baleares con el ánimo de que las mujeres que han sufrido acoso sexual tuviesen un portal en el que relatar lo sucedido. Cortecero relata a OKDIARIO que va publicando los relatos anónimos así como le van llegando y muestra su gran sorpresa cuando la mayoría de situaciones son vox populi: «La gente se está delatando sola», explica.

PREGUNTA.- ¿Cómo se le ocurre montar la cuenta abusos Baleares?

RESPUESTA.- Bueno, en principio fue por inspiración del trabajo que hace la periodista Cristina Fallarás, porque ella está consiguiendo que exista un espacio que antes no existía, que es para todos esos casos en los que por el motivo que sea, no hay una denuncia o no se puede denunciar porque la situación de la denunciante es precaria, porque tiene miedo, porque no está preparada emocionalmente o como es mi caso, por ejemplo, que la denuncia ha prescrito.

P.- ¿En su caso ha recibido presiones de partidos políticos?

R.- Directamente, no, subrepticiamente sí, a través de segundas personas. Me dicen Escucha, se rumorea que desde este partido X están pensándose el meterte una denuncia a la página, etc.

P. Pero si no pone nombres, no se refiere a nadie en concreto…

R.- Ya, pero como es vox populi. Es que esto es lo peor. Es la parte que a mí más me está sorprendiendo. Que yo ni siquiera me estoy enterando porque hay un cacao enorme y al final, la gente se está delatando sola. O sea, al menos por parte de este partido X que no voy a nombrar, si a mí me llega una amenaza por parte de un partido X, a mí me están queriendo decir que efectivamente hay algo.

P.- ¿Cree que tienen algo que esconder?

R.- Es decir, todo el mundo lo sabe. Los periodistas lo saben. Porque esta es otra cosa. Que a mí, claro, llevo días hablando con muchos periodistas y lo saben hasta los medios. Saben quiénes son, saben los nombres de cada uno de ellos, lo que pasó el día que ocurrió el hecho, la fecha exacta en la que se dijo lo que se dijo, lo que ha pasado internamente en el partido, etc.

P.- Y en las publicaciones, ¿por qué no pone los nombres?

R.- Vamos a ver. ¿En serio? A ver. Pues porque es ilegal. Porque estaría incurriendo en una falta muy grave. Vamos, que me pueden meter un paquete. No puedo. No es que no quiera. Claro que quiero. ¿Sabes? O sea, serían injurias y faltas al honor. Mira, según me han comentado, que una cuenta de Instagram es como si fuera ahora mismo un medio de comunicación más. Entonces se rige de la misma manera que vosotros como un periódico.

P.- Esta misma semana, en rueda de prensa, le preguntamos a Iago Negueruela, portavoz del PSOE, por este tema. Y él se marchó de la rueda de prensa sin contestar… ¿Cree que Negueruela tiene algo que ocultar?

R.- Sí, eso he leído. Pienso que cuando las personas se ponen en según qué actitudes se retratan a ellas mismas.

P.- ¿Por qué cree que las mujeres están eligiendo denunciar a través de su perfil y no ante la justicia?

R.- A ver, primero que nada, es que yo me voy a repetir como un disco rayado, porque no son denuncias, son relatos. Y la gente cuando va a denunciar pasa lo que está pasando en este país, que se revictimizan, que la justicia es precaria para las mujeres sobre todo, y que es muy violenta en muchos casos también, que también son casos que se recogen en la página y que merecen su espacio. Los casos no son punibles, pero no deja de ser abuso, ¿me entiendes? No deja de ser violencia de la que estamos hartas ya, pero nos la encontramos por todo, en todas partes. Esto no va de políticos.

P.- ¿Estudia antes de publicarlos los relatos que le llegan o se publican tal cual?

R.- Es que para eso ya hay unos cauces, ¿me entiendes? Para eso ya hay unos cauces. Perdón que te conteste así. No estoy enfadada contigo.

P.- ¿Hay alguna forma de asegurarse de que las denuncias no sean falsas? Es decir, de que una persona no se cree un perfil falso y le envíe cualquier relato.

R.- Es que la página no va de eso. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? No es un territorio normal, es un territorio nuevo. Las páginas de relatos que muchas sí que se ponen delante, son relatos. Estas páginas han creado un territorio nuevo y en este territorio lo único que hemos venido nosotras es a tejer, a relatar nuestra historia como mujeres sin ser juzgadas de ninguna manera. Yo no las voy a juzgar.

P.- Lo que está sorprendiendo de estos relatos es que van siempre en la misma dirección. Siempre son partidos de izquierdas, al menos hasta ahora. ¿Le llama la atención que sean los que más presumen de cara a la galería de defender a las mujeres?

R.- Está clarísimo, la mujer de derechas tiene un discurso heteropatriarcal hiper interiorizado. Una mujer de derechas va contra lo mal llamado woke, ¿no? Entonces es lógico que dentro del sector de la derecha no haya tantas denuncias ni relatos. ¿Es lógico, sabes? Está claro. No es que suceda más o suceda menos, es que mira, yo te digo, entre nosotros todos los partidos están salpicados. Todos. No hay uno que se haya librado. Por ahora. La mujer de derechas siempre va a estar más supeditada. Y es que de política la verdad es que yo quiero intentar que no se toque la política, pero porque a mí me importa lo mismo el panadero que abusa de la dependienta que le vende el pan con el político. Pero bueno, se le ha hecho más caso. Ahora, esto es porque son políticos.

P.- De momento sólo hemos visto que han apartado a Juanjo Martínez, el «afiliador vaginal» y ex candidato de Sumar a las europeas. ¿Cree que es otro caso de esos de que todo el mundo lo sabía y que lo ocultaron como el de Errejón?

R.-Por lo pronto lo que se está viendo es que si el río suena agua lleva, todo presuntamente, pero sonar está sonando.

P.- ¿Se está guardando relatos que le van llegando para contar más adelante?

R.- No, no. Estoy evitando entrar en esa dinámica que tú acabas de nombrar. Lo de guardar no sé qué. Lo que estoy intentando es que haya un orden. Eso sí. Si ha surgido ahora esta persona, pues que haya un orden, ¿vale? Pero a la vista de que detrás de esta persona hay otra y otra. Y que la gente, todo el mundo, sabe los nombres, y que he decidido que no, que ya no va a haber un orden, y además las personas al final acaban contándolo cuando pueden. Muchas veces no es cuando quieren, es cuando pueden.

P.- Le quería preguntar si le quedan más nombres todavía por salir, algunos nombres al menos se pueden leer en los comentarios de la página de Instagram.

R.- Mira, yo soy súper sincera. Yo soy camarera. Yo no soy periodista de la página. Es un canal y punto. ¿Vale? Ni siquiera sé qué nombres han salido.

P.- ¿Le parece que las denuncias de abusos Baleares hayan coincidido con las de acoso sexual de Monedero? No sé si cree que está ocurriendo algo en el feminismo de izquierdas.

R.- Es que no, la verdad. Honestamente, lo que está ocurriendo en el feminismo de izquierdas debería estar ocurriendo igual, de la misma forma y del mismo calibre en el feminismo de la derecha. Pero es que no hay feminismo de la derecha. A ver si me entiendes. Vox, PP. No sé. Todo lo votan en contra. Todo lo que favorezca los derechos humanos de las personas nacidas con vulva les parece mal. ¿Entonces qué feminismo de la derecha, si no existe? ¡Ojalá te pudiera decir otra cosa! Además, en todo caso te diré que enhorabuena por el mea culpa, por reconocerlo, porque es el primer paso para cambiar las cosas.