Por el momento, la Casa de Su Majestad no se ha pronunciado sobre las imágenes de la princesa Leonor y su supuesto amigo especial. Algo que no es sorprendente teniendo en cuenta que la Familia Real suele mantener silencio ante este tipo de situaciones, prefiriendo no comentar nada sobre la vida privada de sus miembros. En Brasil, la princesa Leonor permaneció hasta este miércoles, 19 de febrero, cuando el navío puso rumbo hacia Montevideo, Uruguay. A lo largo de los días, la heredera al trono participó en la ofrenda floral en honor a los caídos de ambas Fuerzas Armadas. Además, disfrutó de una visita turística organizada por la Secretaría de Turismo del Estado de Bahía y de un almuerzo con la embajadora de España en el país de Sudamérica, entre otras actividades.