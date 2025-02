EXCLUSIVA| La reacción del amigo de Leonor tras sus imágenes con la princesa

La princesa Leonor ha sido vista como nunca antes. De fiesta, con ropa informal y disfrutando con sus compañeros del carnaval de Salvador de Bahía. Las imágenes ya están dando la vuelta al mundo y más allá del look de la joven y la oportunidad que las fotografías brindan de ver a la princesa en un plan informal, lo que más ha llamado la atención ha sido «el chico de la camisa azul». Es decir, el compañero de Elcano con el que la primogénita de don Felipe y doña Letizia ha sido captada, con quien según el fotógrafo, llegó a besarse apasionadamente entre la multitud en un momento en el que él no pudo usar la cámara porque estaba siendo increpado por los escoltas.

LOOK ha podido saber que el joven, cuya identidad de momento no desvelamos, ha recibido mensajes de muchos de sus amigos de toda la vida, a quienes no está dudando en responder desde Elcano -es decir, tienen sus propios teléfonos abordo y los usan cuando la cobertura y las normas lo permiten. El guardiamarina compañero de Leonor ha desmentido a sus amigos el supuesto beso con la heredera. «No es verdad», han sido las palabras exactas del estudiante de la Armada a quienes han mostrado curiosidad al verle en las imágenes junto a ella.

La princesa Leonor en Brasil. (Foto: Telecinco)

Además, este medio ha confirmado que el amigo (y según él nada más) de la princesa ha estudiado en dos colegios de Madrid, el Corazonistas y el conocido como CHA (Colegio de huérfanos de la Armada), ubicados ambos en la zona norte de la ciudad de Madrid, uno en el distrito de Chamberí y otro en la calle Arturo Soria de la capital. Este último, en el que el joven cursó como mínimo el bachillerato, es el colegio de referencia para muchos de los aspirantes a formar parte de la Armada, y su admisión está sujeta, al menos inicialmente, a tener algún vínculo familiar con la institución ya que, en sus inicios, nació como un colegio para niños (solo varones) huérfanos de la Armada. Hoy en día ya no es así, y pueden acceder a estudiar allí descendientes de miembros de la institución sin necesidad de ser hijos -ni huérfanos- de miembros de la marina.

La princesa Leonor con uno de sus compañeros guardiamarinas. (Foto: Gtres)

El chico de la camisa azul es un gran deportista, y se maneja con prácticamente cualquier juego de balón, siendo el balonmano uno de sus hobbys favoritos, lo que le une de manera directa con Pablo e Iñaki Urdangarin, primo y tío de su colega de travesía, la princesa Leonor. El fútbol es otra de sus pasiones, habiendo formado parte de distintas ligas de la Comunidad de Madrid.