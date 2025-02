La Agencia EFE no localiza los negativos originales del 23F: desaparecieron en la época de Zapatero

La agencia pública EFE no localiza los negativos originales de las fotografías que captaron la intentona golpista del 23F en el Congreso de los Diputados. Este domingo se cumplen 44 años de la fallida asonada, pero desde la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, al frente del Gobierno, y Álex Grijelmo, en la dirección de EFE, no hay rastro de esos negativos que inmortalizaron aquel asalto a la soberanía nacional, según ha podido saber OKDIARIO de fuentes conocedoras de esta desaparición.

Las mismas fuentes apuntan que con motivo de su 85 aniversario, celebrado el pasado año, la agencia pública de noticias -presidida por el ex secretario de Estado de Comunicación Miguel Ángel Oliver- quiso echar mano de este material histórico, pero constató que no estaba disponible. El rastro de estos negativos originales se perdió, según sostienen las fuentes consultadas, allá por el año 2008, bajo mandato de Zapatero, cuando fueron utilizados para la elaboración del libro titulado Manuel Hernández de León: Crónica de un tiempo, editado por la Asociación de la Prensa de Madrid. Custodiados en una «caja fuerte» en dependencias de la Presidencia de EFE, salieron de la sede ubicada entonces en la madrileña calle Espronceda para una tarea de imprenta con motivo de la confección de dicho libro, pero «nunca regresaron», aseguran las fuentes, en torno a 17 años después.

Hernández de León y su tocayo Manuel Pérez Barriopedro fueron los dos fotógrafos que consiguieron extraer material de dentro del hemiciclo en el episodio del fracasado golpe. Uno se guardó el carrete en un zapato, y otro en los calzoncillos. Hubo otros compañeros que también captaron las escenas del asalto, pero sus rollos fueron requisados.

Los nombres de Pérez Barriopedro y Hernández de León aparecen ahora recordados en una exposición organizada por el Congreso de los Diputados, el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. La muestra lleva por título El arte en la lucha por la libertad. Celebrando la Constitución española, y una de las obras de esta galería se denomina Secuencia fotográfica del golpe de Estado del 23F. En ella se reproduce una «hoja de contactos» de los negativos originales del 23F, según el argot fotográfico, pero en ningún caso son realmente los negativos originales.

La cartela que acompaña a la obra -que ilustra esta información- incluye la siguiente descripción: «Manuel Pérez Barriopedro y Manuel Hernández de León son dos de los fotoperiodistas más aclamados del 23F. El primero ha afirmado en alguna entrevista: ‘Si me descubren el carrete, ya he acabado con mi vida’. No era para menos, había conseguido capturas la secuencia entera de un episodio de la historia reciente de España que daría la vuelta al mundo: el teniente coronel Antonio Tejero, pistola en mano, asaltaba el Congreso disparando varias veces al aire y dañando el techo del edificio, como hoy aún podemos comprobar, mientras se estaba produciendo la votación en la sesión de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo».

Asimismo, la reseña añade: «Con gran pericia, y tras ocultar el carrete en uno de sus zapatos, Barriopedro consiguió salir del Hemiciclo con un relato visual extraordinario. Los primeros once fotogramas son suyos, mientras que los restantes corresponden a Hernández de León», detalla la cartela sobre la obra anexa. «Reproducción con pantalla de luz. 65 × 65 cm. Agencia EFE, Madrid», dice el catálogo de la exposición sobre esta representación.

Una de las instantáneas de esa hoja de contactos es la icónica imagen de Antonio Tejero alzando su pistola en el Congreso de los Diputados, tomada en este caso por el citado reportero gráfico Manuel Pérez Barriopedro. Esta imagen de 1981 le valió para convertirse en el primer fotoperiodista español que ganaba un World Press Photo. La agencia EFE era el único medio acreditado en la Cámara Baja que tenía fotógrafos en los dos lados del hemiciclo. Pérez Barriopedro, en uno, y Hernández de León, en el otro.

«Inolvidable»

En un vídeo grabado el pasado noviembre con motivo de la exposición del 85 aniversario de la agencia, su actual presidente, Miguel Ángel Oliver, afirmó que, de todo el archivo fotográfico del ente público, destaca especialmente «la serie de imágenes del 23-F», por ser «una etapa de España, una etapa de mi vida y, desde luego, un momento inolvidable de EFE». Sin embargo, los negativos originales de esas instantáneas no pudo mostrarlos Oliver ni en dicha exposición en el Espacio Larra ni tampoco aportarlos a la que muestra ahora el Gobierno en la Carrera de San Jerónimo. Salvo que aparezca finalmente, este material físico excepcional hace tiempo que pasó a formar parte del baúl de los recuerdos del fotoperiodismo español.