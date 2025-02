La Unión Europea no debe de preocuparse sólo de la guerra arancelaria con Estados Unidos, que ha iniciado el nuevo presidente Donald Trump, ya que también debe de impulsar su independencia en tecnología de la información. La causa es que un 90% de datos europeos están en posesión de empresas estadounidenses, además de que el mercado cloud (la nube) también está dominado por compañías de fuera de la UE. Asimismo, hay que tener en cuenta que las tensiones geopolíticas actuales sitúan la independencia en tecnología de la información como una obligación para todos los países que quieran ser más competitivos y protegerse, por ejemplo, de ciberataques.

«La soberanía IT de Europa respecto de Estados Unidos es nula. La estadística sitúa en prácticamente un 90% el porcentaje de datos europeos que están en posesión de empresas estadounidenses. Por si fuera poco, las compañías americanas son quienes dominan el mercado del cloud sin ninguna oposición con cerca del 85% gracias a Azure, AWS y Google Cloud. Y a ello se suma una normativa muy laxa en cuanto a licitaciones para las empresas extranjeras en todo el territorio europeo», según los expertos de Pandora FMS.

Como explica Sancho Lerena, CEO de Pandora FMS y experto en gestión IT y seguridad: «En estos primeros días de Trump al frente de la presidencia ya es evidente que Europa tiene que empezar a caminar sola si no quiere depender en todas sus decisiones económicas de EEUU. La economía digital de hoy en día se basa en la obtención, el almacenamiento y la gestión de datos. Y esos tres procesos no pueden depender únicamente de compañías de fuera de la UE».

Sobre todo porque, al igual que cuando se habla de ciberataques, en situaciones de tensión geopolítica y de posibles sanciones internacionales, es mucho más sencillo que un sistema que sustenta a una compañía pueda ser bloqueado de la noche a la mañana. Y basta con ver los datos para confirmar esa dependencia. «El 40% de las empresas europeas utiliza el cloud y en países como Finlandia supera el 70%. En el caso de España, según los datos del DESI 2024, la cifra es del 27%», defienden desde Pandora FMS.

«La UE ya está desarrollando redes sociales propias, un cloud puramente europeo, plataformas middleware para crear espacios comunes de datos como SIMPL… Sin embargo, no es suficiente porque lo que ofrecen las compañías extranjeras muchas veces sigue siendo la mejor opción en términos económicos cuando se habla de contrataciones», explican desde la compañía de software.

