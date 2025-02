Atención si tienes más de un pagador: esto es lo que tendrás que pagar tras la subida del SMI

La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) siempre es una noticia que de forma evidente genera un impacto directo en los trabajadores con ingresos más bajos. Recientemente se anunció que para este año 2025, el nuevo incremento ha elevado la cifra hasta los 1.184 euros mensuales en catorce pagas, lo que supone un aumento de aproximadamente 700 euros anuales para quienes perciben este sueldo. Sin embargo, no todo son buenas noticias, dado que tras ese anuncio, el Ministerio de Hacienda también dejó claro que quienes cobran el SMI tendrán que pagar IRPF, por lo que se generó un amplio debate, que todavía, dura, sobre impacto fiscal que esto puede tener en la declaración de la renta.

El problema radica en que el Gobierno no ha actualizado el mínimo exento de declarar a Hacienda, una cifra que en años anteriores solía coincidir con el SMI. Esto significa que un grupo de trabajadores que antes no tenía que pagar IRPF ahora podría verse obligado a hacerlo. Para algunos, este incremento en la tributación puede suponer un gasto inesperado que reduzca el beneficio real del aumento salarial. Es aquí donde entran en juego las condiciones personales de cada contribuyente, especialmente aquellos que tienen más de un pagador. En concreto, la situación se complica para quienes reciben ingresos de diferentes fuentes. Y es que aunque el 80% de los trabajadores con el SMI no tendrá que pagar IRPF, según ha declarado la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sí que hay un 20% de afectados que sí tendrán que tributar. Y dentro de este grupo, los más perjudicados serán aquellos que tengan más de un pagador, quienes podrían enfrentarse a pagos de hasta 800 euros en la próxima declaración de la renta.

El impacto fiscal del SMI: ¿a quién afecta realmente?

Uno de los principales cambios derivados de la subida del SMI es que ahora algunos trabajadores que antes estaban exentos deberán pagar IRPF. Esto afecta sobre todo a aquellas personas que cobran el salario mínimo y tienen más de un pagador, ya que la normativa establece que si los ingresos de un segundo pagador superan los 1.500 euros anuales, el umbral para estar exento de presentar la declaración baja de 22.000 euros a 15.000 euros anuales.

Esto quiere decir que muchos empleados con contratos temporales o que han trabajado en más de una empresa en el mismo año podrían verse obligados a pagar impuestos que antes no tenían que asumir. En particular, los trabajadores solteros y sin hijos son los que más sufrirán este cambio, ya que no podrán beneficiarse de deducciones o reducciones familiares que sí alivian la carga fiscal de otros contribuyentes.

¿Cuánto habrá que pagar de IRPF si tienes más de un pagador?

Aunque la ministra de Hacienda ha asegurado que la mayoría de los trabajadores con Salario Mínimo Interprofesional seguirán sin pagar impuestos, lo cierto es que quienes tengan más de un pagador podrían encontrarse con una factura inesperada. Según los cálculos estimados, algunos contribuyentes podrían tener que pagar más de 800 euros al presentar la declaración.

Por otro lado, quienes tengan cargas familiares verán una diferencia notable en su tributación. Un ejemplo claro es un trabajador con pareja e hijo menor de tres años, que no sufrirá retenciones en IRPF. En contraste, una persona en la misma situación con un hijo mayor de tres años pagará unos 99 euros anuales en impuestos, una cantidad significativamente menor que los 1.109 euros que habría pagado con el modelo fiscal de gobiernos anteriores.

El debate sobre la adaptación del IRPF al nuevo SMI

Uno de los temas que ha generado controversia es la decisión del Gobierno de no ajustar el umbral exento del IRPF a la nueva subida del SMI. De haberlo hecho, el Estado habría dejado de ingresar hasta 2.000 millones de euros en concepto de recaudación, según ha explicado la propia ministra de Hacienda.

El Gobierno defiende que la carga impositiva sobre las rentas más bajas y medias en España es menor que en otros países europeos, como Alemania o Francia, donde el salario mínimo sí tributa en el IRPF. Además, recuerdan que ya se aprobaron en el pasado medidas para reducir el impacto fiscal en rentas bajas, lo que ha permitido evitar situaciones más críticas para estos contribuyentes.

Sin embargo, muchos expertos advierten que el error de salto fiscal sigue existiendo, lo que puede afectar de manera negativa a algunos trabajadores que, en lugar de ver un beneficio neto con la subida del SMI, terminen pagando más impuestos y con menos poder adquisitivo.

Cómo prepararse para esta carga fiscal

Ante este escenario, si has tenido más de un pagador en 2025, lo más recomendable es que revises tu situación fiscal cuanto antes. Algunos consejos clave incluyen:

Consultar con un asesor fiscal para determinar si te conviene solicitar una retención voluntaria en la nómina y evitar sorpresas en la declaración.

para determinar si te conviene solicitar una retención voluntaria en la nómina y evitar sorpresas en la declaración. Guardar una parte del salario extra recibido para cubrir el posible pago de impuestos.

para cubrir el posible pago de impuestos. Revisar las deducciones fiscales disponibles, especialmente si tienes hijos o cargas familiares que puedan reducir tu base imponible.

En definitiva, aunque la subida del SMI supone un avance en términos de poder adquisitivo para los trabajadores con ingresos más bajos, es fundamental conocer las implicaciones fiscales que puede tener. Para quienes tienen más de un pagador, la clave estará en planificar bien sus impuestos para evitar sobresaltos en la declaración del próximo año.