Todos y cada uno de los 120 diputados del PSOE han votado a favor de iniciar los trámites para derogar el delito de sedición y servir así a los intereses de los golpistas catalanes, una demostración de cabestrismo político que pasará a los anales de la historia parlamentaria española. Sin inmutarse, colocando los intereses del sanchismo por encima de los intereses de España, muchos de ellos se tragaron su presunta dignidad para secundar de manera lanar una medida que es la expresión misma de la claudicación ante el independentismo.

La fotografía del rebaño socialista apoyando el trámite para la derogación del delito de sedición constituye, en sí misma, una lacerante y vergonzosa muestra de servilismo. A partir de ahora, cada vez que abran la boca para aparentar firmeza ante los golpistas catalanes, habrán de tragarse el sapo de su indignidad. Serán los votantes quienes valoren la cobardía moral de los diputados socialistas y serán los votantes quienes decidan si alguien capaz de arrodillarse de forma ignominiosa ante los sediciosos merece un voto de confianza. Eso lo dictaminarán las urnas, pero de lo que no cabe duda es de que con su comportamiento han quedado retratados. Ahora podrán darse golpes de pecho, perderse en mil y una excusas, justificar su comportamiento con estériles argumentos, pero lo cierto es que serán cómplices, uno a uno, de la felonía de su amo. Y decimos su amo, porque es eso es Pedro Sánchez para la bancada socialista. Si han decidido secundarle en su ignominia, allá ellos, pero que no se escuden en indecentes rodeos que no son otra cosa que un intento cobarde de tapar sus vergüenzas. La mansa manada socialista se ha rendido a su amo en una portentosa exhibición de pusilanimidad. Les ha importado poco presentarse como unos cobardes sin escrúpulos. Son los cabestros de Pedro Sánchez, la voz de su amo. La cabaña ovina del socialismo español se ha rendido en bloque al golpismo.