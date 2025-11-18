A Sánchez, nieto del franquismo, le traiciona el subconsciente

Nada de extraño hay en el hecho de que el presidente del Gobierno de España tuviera un abuelo franquista, como nada extraño hay en el hecho de que cualquiera -sea de izquierdas o derechas- tuviera un abuelo republicano, porque al fin y al cabo la verdadera memoria histórica es el reflejo de un país que hace 90 años se partió en dos mitades, dos bandos enfrentados que decidieron construir la democracia de la que hoy gozamos a partir de la reconciliación. Lo insólito es que al cumplirse 50 años del fin del franquismo, el presidente del Gobierno de España haya decidido, con efectos retroactivos, abdicar del espíritu de la Transición que dio paso a la Monarquía parlamentaria y atizar los viejos fantasmas de la Guerra Civil para tratar de arañar un puñado de votos.

Mateo Pérez-Castejón Díaz, el abuelo materno de Pedro Sánchez que fue denunciado por «deserción» en el bando republicano y se pasó al bando nacional en la Guerra Civil, llegando a ser condecorado, como reveló OKDIARIO en exclusiva, confesó que se alistó voluntario en el Ejército de Franco «con la idea de servir a la auténtica España». Este pasado militar de su abuelo, el padre de su madre, Magdalena Pérez-Castejón Barrios, lo ha mantenido oculto todos estos años el hoy líder del PSOE y presidente del Gobierno. Y eso, el borrado sistemático de la figura de su abuelo materno es lo que retrata el sectarismo de Pedro Sánchez. El mero hecho de esconder la trayectoria de su abuelo Mateo es revelador del carácter del jefe del Ejecutivo.

El 10 de julio de 1938, cuatro días antes de ser denunciado ante la Justicia militar republicana por deserción -acusación que podía ser castigada con la muerte-, Mateo Pérez-Castejón se hizo voluntario en el banderín de enganche del cuerpo fundado por José Millán-Astray, del que el dictador Franco sería lugarteniente. Un alistamiento que Mateo «hizo con la idea de servir a la auténtica España», según consta en los archivos.

Ese afán de Pedro Sánchez de dividir a los españoles en buenos y malos, según el papel jugado en la guerra, es lo que resulta una vileza. Porque el abuelo materno de Pedro Sánchez, por muy franquista que fuera, no merece el olvido de su nieto. Cualquiera diría que a Sánchez le traiciona el subconsciente: porque él también es un nieto del franquismo