Sánchez se presenta en el ‘Financial Times’ como el amo del cortijo

El mismo día que el Rey recibía en audiencia a OKDIARIO, en una valerosa señal de apoyo a la prensa libre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se personaba en la redacción del Financial Times, en Londres, para expresar su profundo malestar por las informaciones del diario británico sobre los casos de corrupción que estrechan el cerco sobre su mujer, Begoña Gómez.

La visita, que no formaba parte de la agenda oficial del presidente, causó extrañeza entre los periodistas del medio, obligados a permanecer en sus puestos de trabajo durante el tiempo que Sánchez, rodeado por un nutrido séquito de escoltas, permaneció en la sede del rotativo.

Esta es la manera intimidatoria que tiene el jefe del Ejecutivo de hacer llegar a un medio de comunicación su indignación por las informaciones sobre la corrupción que rodea a su familia. Entrando como si fuera un ser superior en el periódico, en una actitud admonitoria incompatible con el respeto a la libertad de expresión. ¿Por qué ocultó Moncloa que Sánchez iría a la sede de Financial Times? ¿Fue una visita de última hora o pretendía mantenerla en secreto? Por una elemental cuestión de transparencia, el Gobierno debería haber informado de la misma, nunca mantenerla oculta.

Parece obvio que las informaciones publicadas por Financial Times y otros medios extranjeros sobre los casos de corrupción que afectan a su mujer y su hermano han causado efecto en Pedro Sánchez, preocupado por la dimensión internacional de los escándalos.

En su reciente entrevista en TVE, Sánchez, visiblemente nervioso, trató de aparentar tranquilidad y arremetió contra los jueces cuando fue preguntado por los casos de corrupción de su partido y su entorno familiar, pero resulta evidente que la procesión va por dentro. Y su preocupación, como autócrata de libro que es, cursa al modo de quienes no entienden la libertad de expresión: presentándose en la sede de Financial Times para abroncar al periódico.