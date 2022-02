El rector de la Universidad de Salamanca es Ricardo Rivero, un tipo que ha hecho de la institución un reducto de sectarismo. Y es que se puso como la bicha del pantano cuando Vox convocó un acto frente a la fachada de la universidad y ahora se ha colocado en la foto, bajo el logo de la institución académica, para retratarse junto a una delegación de candidatos del PSOE. Era un acto de partido y el rector ya ha dejado meridianamente claro que en la universidad sólo entran los suyos. Que Rivero utilice la Universidad con fines partidistas es una demostración de hasta qué punto la ideología (la suya) prima más que la libertad en una Universidad pública que ha convertido en un cortijo de izquierdas.

Pretender amordazar a una formación (Vox) y ponerle la alfombra roja a otra (PSOE) lo que demuestra es que en la Universidad de Salamanca el rector está reñido con el pluralismo y la democracia. Tal vez piense que es suya. Por supuesto, el PSOE de Salamanca hizo propaganda en redes sociales del encuentro mantenido con el rector, el mismo que llevó a Vox a la Junta Electoral por convocar un acto frente a la fachada de la Universidad sin «comunicarlo a las autoridades ni solicitar autorización alguna» y «utilizando de forma indebida el nombre de la Universidad con claros fines electorales».

La Junta Electoral desestimó la denuncia, pero tiene guasa que Rivero afirmara que la formación de Abascal estaba utilizando de forma indebida el nombre de la Universidad con claros fines electorales. Él, que nada más ver llegar a la comitiva socialista, corrió como un poseso para colocarse en la fotografía bajo el logo de la institución académica. El dicho clásico de «lo que la naturaleza no da, Salamanca no presta» adquiere con tipos como este una nueva dimensión: «Lo que la naturaleza no da, el sectarismo del rector de la Universidad de Salamanca acrecienta».