Un reconfortante compromiso de lealtad constitucional en tiempos revueltos

La jura de la Constitución de la princesa de Asturias tiene un valor que va mucho allá de lo simbólico. Y es que la solemnidad del acto en el Congreso de los Diputados alcanza, más que nunca, una trascendencia histórica, porque la democracia española se enfrenta hoy a su mayor desafío desde la instauración de la Monarquía parlamentaria. Puede afirmarse sin riesgo de parecer exagerado que el juramento de la princesa Leonor representa un compromiso de defensa de los valores democráticos en un momento crucial de la historia de España, porque a nadie se le oculta que estamos inmersos en un proceso de dilución institucional promovido por esa inaudita retroalimentación de intereses entre el Gobierno de España y los enemigos de España.

Que la heredera de la Corona se comprometa con la defensa de la España constitucional no espanta el peligro, pero al menos reconforta en esta hora crítica en la que el Estado del que Leonor ostentará algún día su máxima jefatura está siendo gravemente amenazado.

El valor de la Corona no se agota en los símbolos y los formalismos, sino que adquiere su mayor dimensión y trascendencia, precisamente, cuando el Estado está en peligro, porque la Constitución determina que es precisamente el Rey, como jefe del Estado, el garante de la unidad y permanencia de España.

De modo que el juramento de la Constitución por parte de la heredera de la Corona no es un mero ejercicio retórico, sino la asunción de un compromiso de defensa de la unidad de la nación que en el contexto político actual adquiere una relevancia crucial. No es por casualidad que los socios de Pedro Sánchez no hayan acudido al solemne acto en el Congreso de los Diputados. Es la constatación de que, hoy por hoy, la monarquía parlamentaria encarnada en la figura del Rey -mañana será la Reina Leonor- es un obstáculo para su objetivo de acabar con el régimen del 78.