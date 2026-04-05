Seguridad Nacional alertó antes de la regularización de que con la inmigración ilegal se cuelan terroristas

El Consejo de Seguridad Nacional alertó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de que los flujos de inmigración irregular, que ahora va a legalizar el Gobierno socialista a través de una regularización masiva, podían ser «utilizados por individuos vinculados al terrorismo que se valen de estos movimientos para alcanzar el continente europeo». Es decir, que entre la ingente cantidad de personas llegadas a nuestras costas, estas organizaciones podrían aprovechar para introducir terroristas en España.

La administración socialista ha puesto en marcha la legalización de los extranjeros en esa situación administrativa, lo que afectaría a aquellos extranjeros en situación irregular que pudieran demostrar su presencia en España antes del 31 de diciembre de 2025.

Según las primeras estimaciones del Gobierno, cerca de medio millón de personas. Sin embargo, una institución independiente como la AIReF advirtió que «a lo mejor se está más cerca de las 800.000». Una cifra que va en la misma línea de los cálculos que hizo la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas). Según esta institución, la cifra de extranjeros residentes en España en situación administrativa irregular «podría haber alcanzado, a 1 de enero de 2025, la de 840.000». «Representaría el 17,2 % de la población extranjera procedente de países no comunitarios», subrayaba este ente independiente.

Las personas que podrían acogerse a esta regularización son aquellos que no hayan podido regularizar su situación administrativa pese a su presencia en España. Es decir, habrían entrado de manera irregular en España o, habiendo llegado de manera regular, habrían perdido esa condición administrativa.

Pues bien, el Consejo de Seguridad Nacional alertó en su Informe Anual de Seguridad Nacional de 2024 sobre los flujos disparados de inmigrantes irregulares que estaban siendo «utilizados por individuos vinculados al terrorismo». «Se valen de estos movimientos para alcanzar el continente europeo», advirtió el documento de este organismo dependiente de Presidencia del Gobierno.

Seguridad Nacional expuso sus avisos al hablar del «terrorismo y la radicalización violenta». Concretamente, advirtieron que éstas son unas «amenazas globales», entre las que destacaba el «resurgimiento del terrorismo yihadista o el incremento de las radicalizaciones violentas».

«La acción terrorista de estos grupos, sus interacciones, así como la interconexión con el crimen organizado, generan gran inestabilidad e inseguridad que, unido a otros factores, provocan un aumento de los flujos migratorios irregulares desde estos países hacia Europa», indica el informe de este organismo.

Regularización masiva de inmigrantes

PSOE y Podemos acordaron a finales de enero una regularización masiva de inmigrantes que, posteriormente, acabó aprobándose en el Consejo de Ministros.

La medida beneficia a las personas que estén residiendo en España antes del 31 de diciembre de 2025 y, en sus primeros cálculos, puede suponer la regularización de más de medio millón de personas, pero que podrían ser 300.000 más si recurren a la figura del arraigo, lo que permitiría también incluir a familiares de estos beneficiarios. Estos tendrán que demostrar al menos cinco meses de estancia en España, algo para lo que simplemente será necesario aportar documentos como el padrón, informes de citas médicas, certificados de asistencia a recursos sociales u otros como un contrato de alquiler, justificantes de envíos de dinero o billetes de transporte.

El procedimiento permite que los inmigrantes ilegales tengan derechos desde el mismo momento de la presentación de la solicitud, pues ya entonces quedarán suspendidos los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que pesaran sobre la persona. Cuando se admita a trámite, se concederá una autorización de residencia provisional que permite trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria.

Si la resolución es favorable, se concederá una autorización de residencia por periodo de un año, al término de la cual podrá solicitarse una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.

Alberto Núñez Feijóo ha alertado en Bruselas sobre los efectos de la regularización masiva de Sánchez: «Europa tiene que decir quién entra y en qué condiciones». Y advierte de que las políticas del Ejecutivo español «fomentan el efecto llamada» tras el estallido de la guerra de Irán.