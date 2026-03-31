El PP fuerza al Congreso a analizar la regularización masiva de inmigrantes para evitar «un coladero»

El Partido Popular ha forzado al Congreso de los Diputados a analizar la regularización masiva de inmigrantes que ha impulsado Pedro Sánchez. El PP, tal y como ha asegurado en rueda de prensa la portavoz del PP, Ester Muñoz, quiere evitar que España se convierta en «un coladero» para toda la Unión Europea.

En la Comisión de Seguridad Nacional, a proposición del PP, los diputados han aprobado la creación de una ponencia que analice las consecuencias de la regularización masiva de inmigrantes que el Gobierno de Sánchez pactó hace unos meses con Podemos.

La portavoz popular en el Congreso ha celebrado la aprobación de la iniciativa y ha reconocido que gracias a su grupo «se analizarán los peligros que plantea el Gobierno de España» con esta iniciativa y ha criticado que el Ejecutivo la impulse “sin controles y en contra de lo que exige el Pacto de Asilo e Inmigración de la Unión Europea».

Muñoz ha recordado cómo el presidente del Gobierno «está dispuesto a todo» para seguir con su hoja de ruta y ha señalado las advertencias del Comisario Europeo de Interior, que ha reconocido que los inmigrantes que regularice Sánchez «no podrán asentarse en la Unión Europea», aunque ha recordado que «sí podrán circular libremente por la UE si cuentan con residencia legal en España». De esta forma, considera la popular, «España será un agujero para la seguridad no solo de nuestro país, sino también de la UE».

El Grupo Parlamentario Popular también ha denunciado que el Gobierno, en la Estrategia contra el Terrorismo publicada por el Boletín Oficial del Estado, ya se alertaba del riesgo de conexiones entre el tráfico de personas y las redes yihadistas. Por esta razón, Muñoz ha criticado la «doble vara de medir» del Gobierno de Sánchez: «Cuando lo dice el BOE es seguridad, cuando advierte el Partido Popular, somos unos racistas». «Son unos absolutos irresponsables», ha zanjado.

La Eurocámara debatirá la regularización

La propuesta se ha registrado por Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial, en la comisión de Peticiones de la Eurocámara, que examinará con carácter de urgencia la regularización de inmigrantes, ante las dudas planteadas sobre su impacto y encaje en el marco jurídico comunitario.

Ezcurra advierte que esta legalización «a ciegas» podría afectar a «cientos de miles de personas» y esto podría poner en riesgo la seguridad de la Unión Europea.

Para los populares, el planteamiento de Sánchez responde a una «irresponsabilidad que ni España ni Europa se pueden permitir» y recuerdan que esta medida va en contra de la política migratoria de la Unión.