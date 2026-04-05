Colas por el pan de torrijas de Mercadona: el obrador que elabora la marca blanca que arrasa en Semana Santa

Con la llegada de la Semana Santa, uno de los productos que más dispara sus ventas en las pastelerías son las torrijas. Aunque cada vez hay más gente que se apunta a intentar hacerlas, por eso los supermercados también han incrementado las ventas del pan especial para hacer este postre tradicional.

En Mercadona, este producto se ha convertido en un superventas gracias a su precio y especialmente a su calidad. Pero detrás de esto está un obrador de Alcalá de Henares llamado Panificadora de Alcalá, una empresa que es conocida por elaborar productos de panadería para grandes cadenas.

Una empresa con historia

Panificadora de Alcalá se fundó en 1995, y desde entonces se dedican a fabricar pan, panes especiales y pan rallado. Hasta 1998, su empresa se basó en trabajar en la Comunidad de Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Desde el 2006 es interproveedor de Mercadona y elabora productos de panadería como el pan cortado de semillas, la barra de pan tradicional y la hogaza integral de avena. También se encargan de hacer los picatostes y el pan rallado bajo el nombre de Hacendado.

Las torrijas

Este especial pan de torrijas viene en un paquete de 500 gramos con un precio de 1,13 euros. Entre sus ingredientes destacan:

Harina de trigo.

Azúcar y sal.

Levadura.

Masa madre

Aceite de girasol.

Pasta de limón y canela.

Conservantes que sirven para alargar la vida del producto.

Torrijas en supermercados

Durante la época de Semana Santa, o en festivos importantes como la Navidad, los supermercados compiten sacando productos estacionales, como las torrijas, polvorones, buñuelos, entre otros. Esto se hace también para sustituir las elaboraciones artesanales, que a menudo se tardan mucho en hacer en casa, y la gente prefiere comprarlas en un supermercado de forma rápida que hacerlas en los hogares.

Receta reinventada

Aunque las torrijas nacieron como una receta de aprovechamiento del pan duro, hoy hay muchas versiones para tipos de gustos distintos, desde las más tradicionales como las de leche, vino, miel y almíbar hasta las más modernas como las de rellenos cremosos (pistacho, chocolate blanco, tiramisú y Nutella) y otras como las de yema tostada.