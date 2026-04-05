Noche de terror en Palma: un conductor borracho embiste a otro coche y se niega a someterse al test de alcoholemia

El caos se apoderó por momentos del centro de Palma la madrugada del sábado 28 de marzo, cuando un conductor de 31 años se saltó un semáforo en rojo, provocó un accidente con otro vehículo y trató de eludir las pruebas de alcoholemia. Los hechos ocurrieron en torno a las 02:15 horas, en el cruce de las calles 31 de diciembre y Antoni Marquès, mientras el varón circulaba en dirección a las Avenidas.

Según la información disponible, la situación se agravó cuando el conductor adelantó a otro vehículo por la derecha y atravesó la confluencia con el semáforo en fase roja. Esta maniobra antirreglamentaria derivó en una colisión contra un turismo que circulaba correctamente por la calle Antoni Marquès con el semáforo en verde.

A consecuencia del impacto, el conductor del vehículo afectado sufrió policontusiones y un traumatismo en la pierna izquierda. Fue necesario su traslado en ambulancia a una clínica, donde recibió asistencia médica.

El presunto responsable del siniestro presentaba síntomas evidentes de embriaguez. En una primera prueba indiciaria arrojó un resultado de 0,85 mg/l, pero se negó posteriormente a someterse a las pruebas de etilometría legalmente establecidas.

Por estos hechos, se le informó de su condición de investigado por un presunto delito de negativa a realizar las pruebas de detección de alcohol. Asimismo, fue denunciado administrativamente por no respetar la señalización semafórica. El atestado correspondiente ha sido remitido a un juzgado de guardia.