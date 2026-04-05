Precio de la gasolina hoy 5 de abril: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

Llegamos al Domingo de Resurrección, el final del puente de Semana Santa para muchas personas, por lo que seguro que las carreteras se llenarán de coches en su salida de Andalucía, o también, para los que vuelven a su comunidad. Por este motivo, resulta básico saber cuál es el precio de la gasolina tras varios días de descanso en los que tal vez no has repostado por lo que nada como consultar datos del Ministerio de Transición Ecológica, mediante su herramienta del Geoportal de Hidrocarburos y averiguar cuáles son las gasolineras más baratas para este domingo 5 de abril en algunas de las principales ciudades de Andalucía:

Gasolineras más baratas hoy en Sevilla

En Sevilla, estas son las gasolineras más baratas este Domingo de Resurrección:

Gasolina 95

Gasolinera utrera – Avenida San Juan Bosco, 108 (Utrera) – 1.319 €/l

– Avenida San Juan Bosco, 108 (Utrera) – 1.319 €/l E.s. vistalegre – Calle Écija-Jerez, 11 (Utrera) – 1.349 €/l

– Calle Écija-Jerez, 11 (Utrera) – 1.349 €/l Ballenoil – C/ Carretera Cañada del Rosal, 1 (Écija) – 1.419 €/l

– C/ Carretera Cañada del Rosal, 1 (Écija) – 1.419 €/l Ballenoil – C/ Alfareros, 11 (Cantillana) – 1.419 €/l

– C/ Alfareros, 11 (Cantillana) – 1.419 €/l Red car oil – C/ Jovellanos, 10 (Los Rosales) – 1.419 €/l

– C/ Jovellanos, 10 (Los Rosales) – 1.419 €/l Plenergy – C/ Los Trigales, 47 (Olivares) – 1.429 €/l

– C/ Los Trigales, 47 (Olivares) – 1.429 €/l Ballenoil – Av. de la Industria, 25 (La Algaba) – 1.429 €/l

– Av. de la Industria, 25 (La Algaba) – 1.429 €/l Family energy – Ctra. A-376 Km 2 (Utrera) – 1.429 €/l

– Ctra. A-376 Km 2 (Utrera) – 1.429 €/l Ballenoil – C/ Santa Cruz, 4 (Camas) – 1.429 €/l

– C/ Santa Cruz, 4 (Camas) – 1.429 €/l Ballenoil – Plaza de la Trianilla s/n (Utrera) – 1.429 €/l

Gasolina 98

Shell – Av. Alcalde Luis Uruñuela s/n (Sevilla) – 1.599 €/l

– Av. Alcalde Luis Uruñuela s/n (Sevilla) – 1.599 €/l Moeve – Carretera SE-111 Km 1,7 (Sevilla) – 1.619 €/l

– Carretera SE-111 Km 1,7 (Sevilla) – 1.619 €/l Shell – Ctra. 8005 Sevilla-Los Rosales Km 10 (San José de la Rinconada) – 1.619 €/l

– Ctra. 8005 Sevilla-Los Rosales Km 10 (San José de la Rinconada) – 1.619 €/l Cepsa – C/ Gramil s/n (Sevilla) – 1.630 €/l

– C/ Gramil s/n (Sevilla) – 1.630 €/l Cepsa – C/ Escarpia, 1 (Sevilla) – 1.630 €/l

– C/ Escarpia, 1 (Sevilla) – 1.630 €/l Shell – Av. Alcalde Luis Uruñuela s/n (Sevilla) – 1.634 €/l

– Av. Alcalde Luis Uruñuela s/n (Sevilla) – 1.634 €/l Enerplus – Ctra. A-392 Km 19,900 (Mairena del Alcor) – 1.635 €/l

– Ctra. A-392 Km 19,900 (Mairena del Alcor) – 1.635 €/l Galp – Ctra. A-92 Km 4 (Alcalá de Guadaíra) – 1.639 €/l

– Ctra. A-92 Km 4 (Alcalá de Guadaíra) – 1.639 €/l Galp – C/ Antonio Peña y López, 5 (Sevilla) – 1.639 €/l

– C/ Antonio Peña y López, 5 (Sevilla) – 1.639 €/l Galp – Av. Andalucía, 44 (Sevilla) – 1.639 €/l

Diésel

Gasolinera utrera – Avenida San Juan Bosco, 108 (Utrera) – 1.584 €/l

– Avenida San Juan Bosco, 108 (Utrera) – 1.584 €/l Moeve-arroceros b.g. – Finca El Reboso s/n (La Puebla del Río) – 1.590 €/l

– Finca El Reboso s/n (La Puebla del Río) – 1.590 €/l E.s. vistalegre – Calle Écija-Jerez, 11 (Utrera) – 1.599 €/l

– Calle Écija-Jerez, 11 (Utrera) – 1.599 €/l Petroprix – Av. Isla Mayor, 18 (La Puebla del Río) – 1.639 €/l

– Av. Isla Mayor, 18 (La Puebla del Río) – 1.639 €/l Galp – P.I.B.O. Parc. 295-296 (Bollullos de la Mitación) – 1.649 €/l

– P.I.B.O. Parc. 295-296 (Bollullos de la Mitación) – 1.649 €/l A&b – C/ Carrizales, 2 (La Puebla del Río) – 1.649 €/l

– C/ Carrizales, 2 (La Puebla del Río) – 1.649 €/l Galp – Ctra. Bollullos-Umbrete Km 2,5 – 1.649 €/l

– Ctra. Bollullos-Umbrete Km 2,5 – 1.649 €/l Qp bollullos – Av. Juan Pablo II, 6 (Bollullos de la Mitación) – 1.659 €/l

– Av. Juan Pablo II, 6 (Bollullos de la Mitación) – 1.659 €/l Family energy – Ctra. A-376 Km 2 (Utrera) – 1.669 €/l

– Ctra. A-376 Km 2 (Utrera) – 1.669 €/l Tamoil – Ctra. A-394 Km 16 (Utrera) – 1.677 €/l

Gasolineras más baratas hoy en Málaga

En Málaga estas son las gasolineras más baratas para este Domingo de Resurrección:

Gasolina 95

Trops en Trapiche (Pol. Ind. El Trapiche): 1,410 €/litro.

en Trapiche (Pol. Ind. El Trapiche): 1,410 €/litro. Coop. Virgen de la Oliva en Mollina (Av. de las Américas, 35): 1,417 €/litro.

en Mollina (Av. de las Américas, 35): 1,417 €/litro. Petroprix en Málaga (Calle Licurgo, 2): 1,429 €/litro.

en Málaga (Calle Licurgo, 2): 1,429 €/litro. Ballenoil en Málaga (Av. Velázquez, 113): 1,429 €/litro.

en Málaga (Av. Velázquez, 113): 1,429 €/litro. Fejama 2022 en Vélez-Málaga (A-356 km 42): 1,439 €/litro.

en Vélez-Málaga (A-356 km 42): 1,439 €/litro. Ballenoil en Torremolinos (Calle Antonio Márquez Muñoz, 36): 1,449 €/litro.

en Torremolinos (Calle Antonio Márquez Muñoz, 36): 1,449 €/litro. S.C.A. Ntra. Sra. del Carmen en Cuevas de San Marcos (Av. Juan XXIII): 1,463 €/litro.

en Cuevas de San Marcos (Av. Juan XXIII): 1,463 €/litro. Madesa-Benamaina en Arroyo de la Miel (Av. Tívoli, 19): 1,478 €/litro.

en Arroyo de la Miel (Av. Tívoli, 19): 1,478 €/litro. Easygas en Cajiz (A-7 km 264,5): 1,479 €/litro.

en Cajiz (A-7 km 264,5): 1,479 €/litro. Gueroil en Cajiz (A-7 km 264,5): 1,479 €/litro.

Gasolina 98

Galp en Nueva Andalucía (CN-340 km 173): 1,579 €/litro.

en Nueva Andalucía (CN-340 km 173): 1,579 €/litro. ES Coloso Churriana en Málaga (Ctra. Coín-Málaga km 89): 1,595 €/litro.

en Málaga (Ctra. Coín-Málaga km 89): 1,595 €/litro. Coloso en Málaga (Ctra. de Coín km 54): 1,595 €/litro.

en Málaga (Ctra. de Coín km 54): 1,595 €/litro. M3 Petróleos en Benalmádena (Av. Antonio Machado): 1,599 €/litro.

en Benalmádena (Av. Antonio Machado): 1,599 €/litro. La Trocha en Coín (Ctra. Coín-Cártama km 1): 1,619 €/litro.

en Coín (Ctra. Coín-Cártama km 1): 1,619 €/litro. Estación sin rótulo en Marbella (Calle Aluminio): 1,619 €/litro.

en Marbella (Calle Aluminio): 1,619 €/litro. Shell en Málaga (Av. Velázquez): 1,649 €/litro.

en Málaga (Av. Velázquez): 1,649 €/litro. Galp en Málaga (Calle Herman Hesse, 5): 1,649 €/litro.

en Málaga (Calle Herman Hesse, 5): 1,649 €/litro. E.S. Nerja en Nerja (Av. de Pescia, 3): 1,669 €/litro.

Diésel

Madesa-Benamaina en Arroyo de la Miel (Av. Tívoli, 19): 1,678 €/litro.

en Arroyo de la Miel (Av. Tívoli, 19): 1,678 €/litro. S.C.A. Ntra. Sra. del Carmen en Cuevas de San Marcos (Av. Juan XXIII): 1,684 €/litro.

en Cuevas de San Marcos (Av. Juan XXIII): 1,684 €/litro. Olivarera Trabuco en Villanueva del Trabuco (A-7203 km 2,2): 1,685 €/litro.

en Villanueva del Trabuco (A-7203 km 2,2): 1,685 €/litro. Trops en Trapiche (Pol. Ind. El Trapiche): 1,687 €/litro.

en Trapiche (Pol. Ind. El Trapiche): 1,687 €/litro. Agla en Pizarra (Ctra. Subzona a Álora): 1,689 €/litro.

en Pizarra (Ctra. Subzona a Álora): 1,689 €/litro. Agraria del Turón en Ardales (Av. Blanes): 1,689 €/litro.

en Ardales (Av. Blanes): 1,689 €/litro. Plenergy en Cerralba (Ctra. de Cerralba km 5): 1,689 €/litro.

en Cerralba (Ctra. de Cerralba km 5): 1,689 €/litro. Agla en Villanueva de Algaidas (Av. del Olivar, 9): 1,689 €/litro.

en Villanueva de Algaidas (Av. del Olivar, 9): 1,689 €/litro. Ecoárea Santa Amalia en Alhaurín de la Torre (Ctra. Cártama-Churriana km 4,75): 1,699 €/litro.

en Alhaurín de la Torre (Ctra. Cártama-Churriana km 4,75): 1,699 €/litro. E.S. Las Palmeras en Málaga (Calle Diderot, 66): 1,699 €/litro.

Gasolineras más baratas hoy en Cádiz

En Cádiz, estas son las gasolineras más baratas este Domingo de Resurrección:

Gasolina 95

Alcampo en Jerez de la Frontera (Ronda Aurora Boreal, 3): 1,409 €/litro.

en Jerez de la Frontera (Ronda Aurora Boreal, 3): 1,409 €/litro. Plenergy en Jerez de la Frontera (Ctra. Circunvalación): 1,419 €/litro.

en Jerez de la Frontera (Ctra. Circunvalación): 1,419 €/litro. Ballenoil en Jerez de la Frontera (Av. Europa): 1,424 €/litro.

en Jerez de la Frontera (Av. Europa): 1,424 €/litro. Ballenoil en Jerez de la Frontera (Av. Sanlúcar): 1,424 €/litro.

en Jerez de la Frontera (Av. Sanlúcar): 1,424 €/litro. Petroprix en Jerez de la Frontera (Ctra. Madrid-Cádiz km 15): 1,424 €/litro.

en Jerez de la Frontera (Ctra. Madrid-Cádiz km 15): 1,424 €/litro. Ballenoil en Jerez de la Frontera (Av. Fernando Portillo): 1,424 €/litro.

en Jerez de la Frontera (Av. Fernando Portillo): 1,424 €/litro. Ballenoil en Jerez de la Frontera (Av. Medina Sidonia km 1): 1,424 €/litro.

en Jerez de la Frontera (Av. Medina Sidonia km 1): 1,424 €/litro. Meroil en Puerto Serrano (A-375 km 38,5): 1,428 €/litro.

en Puerto Serrano (A-375 km 38,5): 1,428 €/litro. Ballenoil en Jerez de la Frontera (Ctra. Lebrija km 6): 1,429 €/litro.

en Jerez de la Frontera (Ctra. Lebrija km 6): 1,429 €/litro. Seroil Energy en Jerez de la Frontera (Ctra. Lebrija km 6): 1,429 €/litro.

Gasolina 98

Alcampo en Jerez de la Frontera (Ronda Aurora Boreal, 3): 1,562 €/litro.

en Jerez de la Frontera (Ronda Aurora Boreal, 3): 1,562 €/litro. ES Coloso en La Línea de la Concepción (Ctra. Comarcal 233 km 5,8): 1,599 €/litro.

en La Línea de la Concepción (Ctra. Comarcal 233 km 5,8): 1,599 €/litro. Shell en Jerez de la Frontera (A-480 km 25,8): 1,609 €/litro.

en Jerez de la Frontera (A-480 km 25,8): 1,609 €/litro. Shell en La Línea de la Concepción (Av. Ronda Norte, 2): 1,609 €/litro.

en La Línea de la Concepción (Av. Ronda Norte, 2): 1,609 €/litro. Easyfuel en Chiclana de la Frontera (Camino del Lobo): 1,619 €/litro.

en Chiclana de la Frontera (Camino del Lobo): 1,619 €/litro. Shell en Jerez de la Frontera (Ctra. del Calvario): 1,629 €/litro.

en Jerez de la Frontera (Ctra. del Calvario): 1,629 €/litro. Tamoil en Jerez de la Frontera (Polígono Sur): 1,639 €/litro.

en Jerez de la Frontera (Polígono Sur): 1,639 €/litro. Tarifa Oil en Tarifa (Calle Algeciras, 58): 1,639 €/litro.

en Tarifa (Calle Algeciras, 58): 1,639 €/litro. Moeve en Chipiona (A-480 km 24,1): 1,647 €/litro.

en Chipiona (A-480 km 24,1): 1,647 €/litro. Shell en El Puerto de Santa María (Pol. La Isleta, N-IV km 654,7): 1,649 €/litro.

Diésel

Meroil en Puerto Serrano (A-375 km 38,5): 1,668 €/litro.

en Puerto Serrano (A-375 km 38,5): 1,668 €/litro. Alcampo en Jerez de la Frontera (Ronda Aurora Boreal, 3): 1,669 €/litro.

en Jerez de la Frontera (Ronda Aurora Boreal, 3): 1,669 €/litro. SCA Ntra. Sra. de las Virtudes en Conil de la Frontera (Ctra. Cádiz-Málaga km 21): 1,670 €/litro.

en Conil de la Frontera (Ctra. Cádiz-Málaga km 21): 1,670 €/litro. Plenergy en Villamartín (Av. de Arcos, 60): 1,679 €/litro.

en Villamartín (Av. de Arcos, 60): 1,679 €/litro. Suministros Mazo en Cádiz (Calle Marqués de Comillas): 1,688 €/litro.

en Cádiz (Calle Marqués de Comillas): 1,688 €/litro. Ballenoil en Sanlúcar de Barrameda (Calle Genil, 1): 1,694 €/litro.

en Sanlúcar de Barrameda (Calle Genil, 1): 1,694 €/litro. Ballenoil en Barbate (Calle Juan XXIII, 2): 1,694 €/litro.

en Barbate (Calle Juan XXIII, 2): 1,694 €/litro. Ballenoil en Jerez de la Frontera (Av. Europa): 1,699 €/litro.

en Jerez de la Frontera (Av. Europa): 1,699 €/litro. Ballenoil en Jerez de la Frontera (Av. Sanlúcar): 1,699 €/litro.

en Jerez de la Frontera (Av. Sanlúcar): 1,699 €/litro. Ballenoil en San Fernando (Calle Ferrocarril, 34): 1,699 €/litro.

Gasolineras más baratas hoy en Córdoba

En Córdoba, estas son las gasolineras más baratas en este Domingo de Resurrección:

Gasolina 95

Ballenoil en La Carlota (Calle Ingeniería, 14): 1,399 €/litro.

en La Carlota (Calle Ingeniería, 14): 1,399 €/litro. Ballenoil en Palma del Río (Av. Santa Ana, 83): 1,429 €/litro.

en Palma del Río (Av. Santa Ana, 83): 1,429 €/litro. Ballenoil en Córdoba (Av. Libia, 34): 1,429 €/litro.

en Córdoba (Av. Libia, 34): 1,429 €/litro. Ballenoil en Córdoba (Plaza de Colón): 1,429 €/litro.

en Córdoba (Plaza de Colón): 1,429 €/litro. Ballenoil en Córdoba (Av. Campo de la Verdad): 1,429 €/litro.

en Córdoba (Av. Campo de la Verdad): 1,429 €/litro. Plenergy en Córdoba (Pol. Ctra. Palma del Río): 1,429 €/litro.

en Córdoba (Pol. Ctra. Palma del Río): 1,429 €/litro. Petroprix en Córdoba (Av. Esteban de Cabrera, 8): 1,429 €/litro.

en Córdoba (Av. Esteban de Cabrera, 8): 1,429 €/litro. Plenergy en Córdoba (Av. de la Torrecilla): 1,429 €/litro.

en Córdoba (Av. de la Torrecilla): 1,429 €/litro. Petroprix en Córdoba (Calle Ingeniero Juan de la Cierva, 44): 1,429 €/litro.

en Córdoba (Calle Ingeniero Juan de la Cierva, 44): 1,429 €/litro. Plenergy en Córdoba (Calle Lapislázuli, 10): 1,429 €/litro.

Gasolina 98

Mirasierra en Rute (Ctra. Rute-Encinas Reales km 0,2): 1,595 €/litro.

en Rute (Ctra. Rute-Encinas Reales km 0,2): 1,595 €/litro. Repsol en Alcolea (N-IV km 384,8): 1,595 €/litro.

en Alcolea (N-IV km 384,8): 1,595 €/litro. Q8 en Córdoba (Ctra. Trassierra km 0): 1,619 €/litro.

en Córdoba (Ctra. Trassierra km 0): 1,619 €/litro. Shell en Espejo (Calle Regiones Devastadas, 37): 1,629 €/litro.

en Espejo (Calle Regiones Devastadas, 37): 1,629 €/litro. E.S. El Granadal en Córdoba (Av. Azabache): 1,635 €/litro.

en Córdoba (Av. Azabache): 1,635 €/litro. Shell en Lucena (Ctra. de Cabra, 31): 1,639 €/litro.

en Lucena (Ctra. de Cabra, 31): 1,639 €/litro. Q8 en El Arrecife (N-IV km 428): 1,639 €/litro.

en El Arrecife (N-IV km 428): 1,639 €/litro. Carrefour en Baena (A-305 km 60): 1,639 €/litro.

en Baena (A-305 km 60): 1,639 €/litro. Agla en Las Quemadas (Calle Finlandia, 62): 1,639 €/litro.

en Las Quemadas (Calle Finlandia, 62): 1,639 €/litro. Shell en Pozoblanco (CO-6411 km 0,3): 1,649 €/litro.

Diésel

Riosol en Castro del Río (Ronda Norte): 1,640 €/litro.

en Castro del Río (Ronda Norte): 1,640 €/litro. Almazaras de la Subbética en Carcabuey (A-339 km 17,8): 1,679 €/litro.

en Carcabuey (A-339 km 17,8): 1,679 €/litro. Cooperativa en Benamejí (Av. de la Venta, 3): 1,681 €/litro.

en Benamejí (Av. de la Venta, 3): 1,681 €/litro. E.S. El Saladillo en Baena (Calle Juan Torrico Lomeña, 46): 1,689 €/litro.

en Baena (Calle Juan Torrico Lomeña, 46): 1,689 €/litro. F. del Moral en Rute (Av. Blas Infante): 1,689 €/litro.

en Rute (Av. Blas Infante): 1,689 €/litro. Cepsa en La Rambla (Calle Carrera Baja, 6): 1,697 €/litro.

en La Rambla (Calle Carrera Baja, 6): 1,697 €/litro. Fast Fuel en Hinojosa del Duque (Pol. La Dehesa): 1,698 €/litro.

en Hinojosa del Duque (Pol. La Dehesa): 1,698 €/litro. Mirasierra en Rute (Ctra. Rute-Encinas Reales km 0,2): 1,699 €/litro.

en Rute (Ctra. Rute-Encinas Reales km 0,2): 1,699 €/litro. Cooperativa Lucena en Lucena (Av. de la Infancia, 15): 1,699 €/litro.

en Lucena (Av. de la Infancia, 15): 1,699 €/litro. Minioil en Puente Genil (Ctra. Estepa-Guadix km 8,5): 1,699 €/litro.

Gasolineras más baratas hoy en Granada

En Granada, estas son las gasolineras más baratas este Domingo de Resurrección:

Gasolina 95

Alcampo Motril en Motril (Av. Salobreña): 1,455 €/litro.

en Motril (Av. Salobreña): 1,455 €/litro. Tamoil en Granada (Av. Andalucía): 1,457 €/litro.

en Granada (Av. Andalucía): 1,457 €/litro. BP en Benalúa de las Villas (A-403 km 129): 1,469 €/litro.

en Benalúa de las Villas (A-403 km 129): 1,469 €/litro. Petroprix en Motril (Ctra. Almería-Motril km 107): 1,479 €/litro.

en Motril (Ctra. Almería-Motril km 107): 1,479 €/litro. Easygas en Granada (Camino de Ronda, 199): 1,480 €/litro.

en Granada (Camino de Ronda, 199): 1,480 €/litro. Alcampo en Granada (Ctra. de Jaén km 88): 1,489 €/litro.

en Granada (Ctra. de Jaén km 88): 1,489 €/litro. GM Oil en Motril (Calle Santo Domingo, 23): 1,489 €/litro.

en Motril (Calle Santo Domingo, 23): 1,489 €/litro. Minioil Otura en Otura (Ctra. Otura-Dílar): 1,499 €/litro.

en Otura (Ctra. Otura-Dílar): 1,499 €/litro. Minioil Albolote en Albolote (Calle Motril): 1,499 €/litro.

en Albolote (Calle Motril): 1,499 €/litro. Minioil en Ogíjares (Calle León, 36): 1,499 €/litro.

Gasolina 98

Alcampo Motril en Motril (Av. Salobreña): 1,579 €/litro.

en Motril (Av. Salobreña): 1,579 €/litro. Alcampo en Granada (Ctra. de Jaén km 88): 1,599 €/litro.

en Granada (Ctra. de Jaén km 88): 1,599 €/litro. AM97 Plus en Valderrubio (Ctra. Tovares km 1,4): 1,599 €/litro.

en Valderrubio (Ctra. Tovares km 1,4): 1,599 €/litro. A. Aguaza en Cúllar (N-342 km 156): 1,609 €/litro.

en Cúllar (N-342 km 156): 1,609 €/litro. Castril en Castril (Av. Portillo): 1,638 €/litro.

en Castril (Av. Portillo): 1,638 €/litro. E.S. Ogicañas en Ogíjares (Calle Granada, 56): 1,645 €/litro.

en Ogíjares (Calle Granada, 56): 1,645 €/litro. ASC Carburantes en Atarfe (N-432 km 429): 1,649 €/litro.

en Atarfe (N-432 km 429): 1,649 €/litro. ASC Carburantes en Atarfe (N-432 km 429, margen derecho): 1,649 €/litro.

en Atarfe (N-432 km 429, margen derecho): 1,649 €/litro. ASC Carburantes en Armilla (Ctra. Armilla km 7): 1,649 €/litro.

en Armilla (Ctra. Armilla km 7): 1,649 €/litro. Shell en Churriana de la Vega (Ctra. Nueva Las Gabias km 2,9): 1,649 €/litro.

Diésel

Alcampo Motril en Motril (Av. Salobreña): 1,625 €/litro.

en Motril (Av. Salobreña): 1,625 €/litro. Petroprix en Motril (Ctra. Almería-Motril km 107): 1,649 €/litro.

en Motril (Ctra. Almería-Motril km 107): 1,649 €/litro. Andaluza de Transportes SCA en Albolote (Pago Tinar): 1,668 €/litro.

en Albolote (Pago Tinar): 1,668 €/litro. Minioil Albolote en Albolote (Calle Motril): 1,669 €/litro.

en Albolote (Calle Motril): 1,669 €/litro. Juncadiesel en Albolote (Calle Baza, 328): 1,669 €/litro.

en Albolote (Calle Baza, 328): 1,669 €/litro. Lerfu en Albolote (Polígono Juncaril): 1,669 €/litro.

en Albolote (Polígono Juncaril): 1,669 €/litro. Alcampo en Granada (Ctra. de Jaén km 88): 1,677 €/litro.

en Granada (Ctra. de Jaén km 88): 1,677 €/litro. GM Oil en Motril (Calle Santo Domingo, 23): 1,679 €/litro.

en Motril (Calle Santo Domingo, 23): 1,679 €/litro. Minioil en Motril (Calle Santo Domingo, 3): 1,689 €/litro.

en Motril (Calle Santo Domingo, 3): 1,689 €/litro. Smart Oil en Motril (Ctra. Almería-Motril km 50): 1,689 €/litro.

Mapa con las gasolineras más baratas

Ya tenemos los precios de la gasolina este Domingo de Resurrección y dónde es más barato repostar pero si deseas estar actualizado, o tal vez quieres consultar en otro momento del día, no dudes en acudir al Geoportal de gasolineras que tiene el Ministerio de Transición Ecológica ya que te resuelve en pocos segundos la búsqueda que hagas. Sólo tienes que elegir la provincia, si quieres el municipio y el tipo de combustible y en un momento puedes ver el mapa, como este que te mostramos de Sevilla y el listado de gasolineras: