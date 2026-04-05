Meteocat sorprendido por el calorazo en Cataluña: temperaturas de verano

Temperaturas de verano traerán al calorazo en Cataluña, Meteocat sorprende con esta nueva previsión del tiempo. Será mejor que nos empecemos a preparar para un cambio que, sin duda alguna puede convertirse en la antesala de algo más. Una novedad que podría acabar siendo la que nos dará un giro destacado de guion que hasta el momento no sabíamos que tendríamos en mente. Una serie de detalles que, sin duda alguna acabaremos obteniendo en unos días en los que realmente cada detalle puede contar. Este aumento de las temperaturas será una auténtica sorpresa que podría acabar siendo esencial.

Las temperaturas acabarán siendo lo que nos dará en estos días un cambio de ciclo que puede ser lo que nos marcará en estos días. Este giro radical que puede convertirse en la antesala en estos días. Es hora de saber qué puede pasar en breve cuando lo que tenemos por delante son unas temperaturas que realmente pueden acabar siendo las que nos darán en breve un cambio de tendencia esencial. Una novedad que aportará temperaturas de verano en breve, sin que casi nadie lo esperaba hemos descubierto un cambio destacado.

Temperaturas de verano llegarán

Es hora de saber qué nos espera en esta recta final de las fiestas de Semana Santa, quedan unos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas jornadas. Una novedad importante que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Estaremos muy pendientes de esta novedad destacada que, sin duda alguna, acabará marcando unos días en los que realmente cada elemento puede acabar siendo una realidad. Un giro radical que puede acabar convirtiéndose en la antesala de algo más.

Esta primavera parecerá que nos lanzará directamente hacia un verano que, sin duda alguna, se convertirá en algo más. Este aumento de las temperaturas es realmente sorprendente, tanto que nos sumergirá de lleno en unos días en los que tocará saber en todo momento qué es lo que puede pasar.

La previsión del tiempo de este día es totalmente diferente del inicio de la Semana Santa. Si hace unos días teníamos en mente una serie de cambios que hubieran llegado a toda ver un giro radical en el tiempo en el que todo puede acabar siendo posible. Del frío, pasamos al calor más auténtico.

Sorprendido por el calorazo en Cataluña el Meteocat

El Meteocat sorprende a todos con una previsión del tiempo que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial que tengamos en mente, una realidad que, sin duda alguna acabará siendo esencial.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Intervalos de nubes altas, con nubosidad de evolución diurna en el Pirineo y Prepirineo. Temperaturas en ascenso, más ligero en el litoral. Viento flojo de dirección variable, predominando la componente sur por la tarde, con intervalos de moderado en el litoral». Con temperaturas que llegarán los casi 30º en Lérida. Unas cifras de récord que pueden convertirse en la antesala de algo más en breve.

Para el resto de España la situación será muy similar: «Se prevé que se mantenga una situación de estabilidad en la mayor parte del país, con predominio de cielos poco nubosos o despejados. No obstante, para este día a últimas horas se espera un cambio de tendencia en el tiempo, con el acercamiento de frentes atlánticos y la entrada de una masa de aire inestable de origen subtropical que hará aumentar la nubosidad en la mitad occidental peninsular y podría dejar algunas precipitaciones en Galicia, pudiendo también afectar a otros puntos del tercio oeste. Flujo del noroeste en Canarias, con intervalos nubosos y posibilidad de alguna precipitación ocasional. Probables bancos de niebla matinales dispersos los litorales mediterráneos del nordeste, y posible presencia de polvo en suspensión en el suroeste peninsular. Las temperaturas máximas ascenderán de forma notable, incluso localmente extraordinaria, en el norte de Galicia y Cantábrico, disminuirán en zonas del Levante y del suroeste y se mantendrán con pocos cambios o ligeros ascensos en el resto. Las mínimas también ascenderán en la mayor parte del país. Con ello se mantendrán en valores elevados para la época, superándose los 25 a 30 grados en regiones de Galicia, Cantábrico, meseta Norte, nordeste peninsular y especialmente en la mitad sur de la vertiente atlántica y valles bajos de la vertiente cantábrica, donde localmente podrán superar los 30».

Siguiendo con la misma explicación: «Soplará viento de flojo a moderado, de componente norte en Canarias, y de sur y este en el resto; con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes de levante en el Estrecho y sierras de la provincia de Cádiz y de viento del sur en puntos de Galicia y área cantábrica. Ascenso notable, puntualmente extraordinario, de las temperaturas máximas en la vertiente cantábrica. Rachas muy fuertes en sierras de la provincia de Cádiz».