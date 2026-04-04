Chocolate con churros real

El pasado 29 de marzo, a las 12 de la mañana, los reyes reinantes de Bélgica, Matilde y Felipe, acudieron, con unos amigos, a la famosa e histórica chocolatería madrileña de San Ginés, fundada en 1894, y que adquirió, en 2010, el conocido gran empresario Pedro Trapote, que, además, resulta ser cuñado de Felipe González, ya que las respectivas esposas, Begoña y Mar García Vaquero, son hermanas. Pues ha sido precisamente aquí donde los reyes belgas degustaron los obligados churros, porras y chocolate, ajenos a las miradas de simpática sorpresa de los numerosos clientes que abarrotaban, como siempre, el local. Apenas llevaron seguridad.

Charlando con Pedro Trapote este pasado Miércoles Santo, recordábamos la reinauguración de San Ginés con su gran acierto de cambiar… pero sin cambiar, dejando la fachada principal de la chocolatería tal cual fue concebida en 1894. Hablamos de quienes fueron los padrinos del evento: Gina Lollobrigida, el Duque de Cadiz y Lola Flores y también recordábamos cómo del Joy Eslava, en aquellos años lo más in de Madrid, se pasaba a tomar los churros con chocolate allá por la madrugada. Si habláramos de todos los personajes que han pasado por allí no terminaríamos jamás. Personajes como Jimmy Carter, Richard Gere junto a su esposa española Alejandra y sus hijos, Al Pacino, Naomi Campbell, toreros como Luis Miguel Dominguín y otros, así como gente del cine, Penélope Cruz, Bardem, un sinfín de actores, actrices, cantantes e incluso Isabel Preysler, que acude con cierta frecuencia a tomar el exquisito chocolate con churros.

A quienes no se les ha visto jamás ha sido a miembros de la Familia Real española. Cierto es que nunca frecuentan lugares públicos ni fiestas populares. ¿Se ha podido ver a la princesa Leonor y a su hermana la infanta Sofía en las Fallas de Valencia? ¿En la Feria de Sevilla? No, por Dios, demasiado folklore. ¿Y en las procesiones? Menos todavía. Aunque, sorprendentemente, ayer, Viernes Santo, aparecieron en la procesión del Silencio de Carabanchel: Felipe (descorbatado) con Letizia y sus hijas. ¿Recuerdan a Guillermo y Máxima de Holanda junto a sus hijas en la Feria de Sevilla? Yo sí recuerdo cuando la entonces princesa Sofía vestida de flamenca estuvo en el Rocío, era 1972 y yo lo cubrí para Hola, de la que era entonces redactor jefe.

Por ello, ha sido una agradable noticia ver a los reyes belgas junto a unos amigos tomando su chocolate con churros entre los numerosos clientes.

Y hablando de los reyes belgas, el hermano menor de Felipe, Lorenzo, de 62 años, hijo de Alberto, el anterior rey, de 91 años, y de Paola, de 88, después de 25 años ha reconocido ser el padre biológico del joven Clemente Vanndenkerckhove, fruto de las relaciones del príncipe, entonces soltero, con la modelo y cantante Wendy van Waten, quien, cuando su hijo tenía 13 años, se encontró por primera vez con su padre, casualidad o no, en un centro comercial. Su madre les presentó: «Clemente, él es tu padre». «Lorenzo, éste es tu hijo». Lorenzo se casaría años después con Claire Louise Coombs, en el 2003.

De cualquier forma, la sociedad belga no se ha sorprendido mucho con la noticia que arrastra desde el septiembre pasado. El rey Alberto era conocido por sus infidelidades, como su esposa Paola por sus escarceos amorosos con el cantante Adamo y el famoso fotógrafo de Paris Match, el conde Albert Adrien de Munt. De hecho, fue en el tradicional mensaje navideño de 1999 cuando Alberto confesó, así, de sopetón, que tenía una hija fuera del matrimonio concebida con la baronesa Sybille de Selys Longchamps, llamada Delphine Boël. Finalmente, sería en octubre de 2020 cuando Alberto y Paola se reunieron con la hija biológica de éste.

Chsss…

Las donaciones de padres a hijos baten todos los récords, la mayoría de los casos en dinero, por la crisis de la vivienda.

El zumo de las naranjas de los patios de la mezquita de Córdoba se convierte en el más importante vinagre gourmet, según el acuerdo con la Bodega Vega Natum.

Creo recordar que también hubo años en los que esas naranjas se convertían en la famosa mermelada de naranja amarga que el entonces Carlos de Inglaterra preparaba en su finca Highgrove, finca que, por cierto, era fantástica. Desconozco si siguen haciéndola.

Victoria Eugenia fue la primera reina con el privilegio, en 1923, de acudir a una audiencia en el Vaticano de Pio XI, de blanco.

También lo hicieron Fabiola, Paola y Matilde de Bélgica, Charlene de Mónaco y últimamente Teresa de Luxemburgo, entre otras. Por supuesto, también Letizia.

Aunque el 28 de abril de 2006 Cherie Blair, esposa del entonces primer ministro británico, en su audiencia con el Papa Benedicto XVI, acudió vestida de blanco, como una reina católica. Debió confundirse. El hecho de ser católica, como lo es, no era suficiente. A lo mejor pensó que como su marido era el primer ministro… Pero ella no tenía «el privilêge du blanc».

El Reino Unido investiga los trapos sucios de los Windsor. ¿Hay alguno más de los Borbones que no se sepa?

A propósito de los 70 años que acaba de cumplir la que fuera gran vedette, recuerdo aquel año que Julio Iglesias, Luis María Ansón y yo con Carmen la vimos por primera vez en París, concretamente en el Folies Bergère. ¡Felicidades!