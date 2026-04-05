Colas kilométricas por el nuevo helado de Mercadona: ni en heladerías lo hay tan bueno

La primavera ya está aquí y, con ella, empiezan a cambiar también los hábitos. Además, la Semana Santa acaba de arrancar y, aunque todavía no hace calor del todo, ya apetece ese primer helado del año. Y si buscas novedades y sabores que te sorprendan, seguro que Mercadona es una de las primeras opciones en las que piensas y la verdad, es que vas a acertar.

La cadena valenciana vuelve a colarse en muchas conversaciones esta semana, con uno de esos productos que empiezan a verse en redes y que enseguida se hace viral. Porque una cosa es que un helado esté bien y otra que empiece a compararse con los de una heladería. Eso es justo lo que está pasando con uno de sus últimos lanzamientos. Un helado que recuerda a un postre de toda la vida y que, según quienes ya lo han probado, está bastante más conseguido de lo que parece, tanto es así que aquellos que son expertos en la cata de este tipo de productos le dan una nota elevadísima.

El nuevo helado de Mercadona que está dando que hablar

El producto en cuestión es el Dochi sabor tarta de la abuela de Hacendado. Viene en formato de seis unidades y tiene un precio de 3 euros, lo que lo convierte en un capricho bastante accesible para probar sin pensarlo demasiado. Para quienes no estén familiarizados, los Dochi son la versión que vende Mercadona de los mochis japoneses. Ese tipo de postre que combina una capa exterior de masa blanda con un interior cremoso de helado. En este caso, lo que han hecho es adaptar ese formato a un sabor que nadie esperaba y que lleva helado de vainilla, masa de galleta, salsa de avellana y trocitos de galleta triturada. Es decir, todo lo que recuerda a la clásica tarta de la abuela, pero llevado a un formato distinto.

Un helado que está arrasando en redes sociales

Parte del éxito de este producto no viene sólo del sabor, sino también de lo que se está diciendo sobre él. En redes sociales se ha empezado a comentar bastante, y eso suele ser señal de que algo está funcionando. Muchos usuarios coinciden en lo mismo: sorprende. No es el típico helado que pruebas una vez y ya está, sino uno de esos que llaman la atención desde el primer momento.

Entre las cuentas que lo han probado está la de @peldanyos, bastante conocida por probar siempre las novedades de supermercado. En su caso, le han puesto una nota de 9,81, y en el vídeo que ha publicado, y que podéis ver al final de este artículo, muestra lo mucho que lo disfruta al comerlo hasta el punto de recomendar a los bares y restaurantes que lo compren y lo sirvan si no saben hacer mochis caseros.

Cómo es por dentro y por qué está gustando tanto

Cuando lo pruebas, se entiende mejor toda esa viralidad que están teniendo estos dochis con sabor a tarta de la abuela. La parte exterior tiene esa textura elástica típica del mochi, mientras que el interior combina el helado con ese sabor a galleta y avellana que resulta bastante reconocible.

No es un helado ligero, eso está claro, sino que es más bien de los que llenan y que tiran hacia lo dulce, pero sin resultar excesivo. Los trocitos de galleta ayudan bastante en eso, porque rompen la textura y hacen que no sea todo igual. Además, el tamaño también influye. No es un postre grande, así que se puede comer sin que resulte pesado. De hecho, es de esos productos que encajan bien después de comer o como capricho a media tarde.

No es el primero, pero sí el que más está destacando

Mercadona ya llevaba tiempo con esta gama de Dochi. De hecho, no es algo nuevo. Ya tenía sabores como coco o mango desde hace tiempo, y el año pasado incorporó el de cheesecake. Sin embargo, este de tarta de la abuela parece que va a conectar más rápido con la gente. Probablemente porque el sabor es más cercano, más reconocible y más fácil de encajar para la mayoría. El precio también juega a su favor. Por 3 euros tienes seis unidades, algo que, comparado con lo que cuesta este tipo de postre fuera de casa, es bastante razonable.

Eso hace que mucha gente lo compre casi por curiosidad y tras probarlo decida que se convierte en uno de los helados que sí o sí, van a triunfar este verano en Mercadona. De hecho, no sólo @peldanyos habla maravillas de él (incluso comenta que Mercadona le podría pagar por la mucha publicidad que les hace) sino que además, son otros muchos los que ya han ido a buscarlo a Mercadona para probarlo y grabar su reacción para Instagram o TikTok.