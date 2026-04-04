Sube & Baja, por Jaime Peñafiel: semana del 28 de marzo al 3 de abril

SUBE: Amancio Ortega

Que acaba de cumplir 90 años el pasado 28 de marzo (yo cuatro más). Quien iba a decir que aquel matrimonio formado por él y por su primera mujer, la desaparecida Rosalía Mera, que comenzó su andadura en una pequeña mercería, con el esfuerzo, el trabajo, la intuición y sus conocimientos de confección, poco a poco, logró crear el gigantesco grupo empresarial textil Inditex. El matrimonio tuvo dos hijos. Se separaron en 1986, y Amancio volvió a casarse en 2001 con Flora Pérez, con quien tuvo a su hija Marta en enero de 1984. Se temió que con la salida del que fuera su presidente ejecutivo, Pablo Isla, en 2022, para cederle la presidencia a Marta Ortega, Inditex pudiera resentirse un tanto, pero no fue así. En estos momentos, el gran patrón vuelve a la lista de los top 10 con una fortuna de 127.900 millones de euros y unos beneficios netos de más de 6.000 millones. ¿Su pasión? Los barcos y, por supuesto, sus nietos. Galicia sigue siendo su cuartel general, no sólo a nivel personal sino también empresarial. Ha querido cumplir años en la más estricta intimidad y lo ha conseguido. De esta forma transcurre su vida.

SUBE: Jesús Campo

Jefe de Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología en el hospital Universitario Puerta de Hierro y organizador de la expedición 108 de los «Cirujanos Ortopédicos de España para el Mundo COEM», ha viajado a Camerún, concretamente a Duala, donde un equipo de 5 especialistas, dos instrumentistas y una anestesióloga, de forma desinteresada y cubriendo los gastos con sus propios bolsillos, llevando instrumental, medicamentos y todo lo que el equipo creyó imprescindible para llevar a cabo su humanitaria labor. Lograron realizar 33 intervenciones quirúrgicas, atendieron a 115 pacientes y a más de 150 enfermos en la sala de curas. Y como algo curioso, asistieron también a la llegada de dos bebés. Profesionales así te hacen creer en el ser humano.

SUBE: Fernando Alonso

El corredor español, doble campeón mundial, Premio Príncipe de Asturias, que normalmente ofrece un rostro bastante contrariado y tiene razones para ello por los problemas que existen en estos momentos con su escudería, tiene, en esta ocasión, una razón muy importante para ser un hombre feliz, dejando a un lado los problemas con su Aston Martin: ha sido padre por primera vez de su compañera Melissa Jiménez, la periodista con la que parece ser llevaba una relación bastante discreta desde hace casi dos años, tan discreta que poco se sabía de ella y ha sido, para muchos, una sorpresa el nacimiento de este niño. La periodista estuvo casada desde 2014 al 2022 con el futbolista Marc Bartra, con quien tuvo tres hijos. Pues nada, felicidades para ambos y que les dure.

SUBE: Joaquín Prat Sandberg

El periodista que, a sus 50 años, se ha convertido en un importante presentador de televisión en Mediaset, licenciado en Periodismo por la Universidad Europea de Madrid, se ha caracterizado por ser un presentador educado aunque, desde el programa de Telecinco El tiempo justo, ha demostrado que lo cortés no quita lo valiente y que, cuando tiene que opinar, lo hace sin temor alguno. Creo que está muy comprometido con la información y que le gusta hablar de política. «Se ha desprofesionalizado la política y son muy necios, torpes e incompetentes. Es la clase más mediocre de la historia de este país. Me encanta decirlo porque así no los entrevisto. Las entrevistas con los políticos son un peaje que tenemos que pagar, pero hunde la audiencia».