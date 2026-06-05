Se llamaban ‘Mediaciones Martínez’ y mediaban para Sánchez

La trama de las cloacas del PSOE no sólo se dedicaba a la extorsión y al chantaje para tratar de desacreditar a personas e instituciones que investigaban los presuntos escándalos de corrupción socialista, sino que entre ellos había un grupo formado por Santos Cerdán, Leire Díez, Vicente Fernández (ex presidente de la SEPI) y Antxon Alonso (socio del primero en Servinabar) que llevaban su presunta actividad criminal al límite y se servían de la misma para su beneficio personal. Agrupados bajo el nombre de Hirurok, se hicieron al menos con un millón de euros en comisiones por la vía de influir en la SEPI en la concesión de ayudas a empresas como Forestalia o Tubos Reunidos que, a cambio, gratificaban a los miembros de la trama con jugosas mordidas.

El sistema de captación de fondos era muy simple: a través de una sociedad llamada Mediaciones Martínez, que después pasó a llamarse Inmobiliarias Ku-ma, se canalizaban las mordidas. Mediaciones Martínez transfirió 200.000 euros entre 2021 y 2023 a Servinabar. En suma, que a la vez que se dedicaban a extorsionar para defender a los corruptos del PSOE investigados por la justicia se forraban con mordidas.

No hace falta ser muy sagaz para echar cuentas y concluir que la cifra del negocio cloaquero era altísimo. Y es que Santos Cerdán y Leire Díez comían a dos carrillos. Ferraz era el epicentro de la cloaca, una cueva de latrocinio donde se urdían siniestras estrategias para derribar a las instituciones del Estado, mientras se repartían el botín.

Y ahora, con el ex secretario de Organización y la gerente del partido imputados, al igual que la intrépida periodista, y con el ex jefe de Gabinete de Sánchez Juanfran Serrano al borde de una investigación que puede terminar en el Supremo, quieren hacernos creer que Pedro Sánchez no estaba en el ajo. Están todos -presuntamente, por si acaso- hasta las cejas.