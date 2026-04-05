La batalla abierta por las televisiones privadas –asociadas en Uteca– contra RTVE por los patrocinios que está comercializando la cadena pública de cara a la emisión del Mundial de Fútbol 2026 tiene cifra, y abultada: 25 millones de euros. Es lo que el mercado publicitario televisivo calcula que ingresará RTVE por unos patrocinios que las privadas califican de ilegales.

Las cadenas privadas acusan a RTVE de comercializar publicidad a través de patrocinios no sólo a los anunciantes y para los espacios que le permite la ley, sino que está vendiendo «espacios publicitarios del Mundial de Fútbol 2026 a todo tipo de anunciantes, incluidos aquellos que no son patrocinadores oficiales de la competición».

Con esta política, RTVE está quitando al mercado publicitario de las televisiones privadas unos 25 millones de euros, según el mercado televisivo, por lo que ha iniciado una pelea legal que ha empezado con un requerimiento formal a la cadena pública para que deje de comercializar estos espacios.

«La ley le permite hacer patrocinios, pero no comercializar espacios de publicidad en otros programas, como las previas o los post de los partidos, con empresas que no son las patrocinadoras oficiales. Es lo que dice la ley», aseguran desde una compañía.

Además, fuentes del sector recuerdan que las cadenas privadas ya financian en parte a RTVE al amparo de la ley aprobada por José Luis Rodríguez Zapatero en 2009 por la que la cadena pública no podía hacer publicidad a cambio de que las televisiones privadas pagaran un porcentaje de sus ingresos a la cadena pública, el 3%.

Esa Ley de Financiación de RTVE de 2009 establece, además, que la radiotelevisión pública estatal se financiará con los Presupuestos Generales del Estado, que aporta la gran parte de los fondos con los que funciona la cadena pública. Este hecho también es importante para las privadas, que hablan de «un régimen privilegiado de financiación», lo que hace «estas infracciones aún más graves».

Uteca, que ha advertido a RTVE que si no cesa en esta práctica demandará a la cadena pública por competencia desleal, insiste en que se trata de una práctica que le reporta además a la cadena pública unos ingresos que luego utiliza para la compra de contenidos «en condiciones de ventaja, tanto en programas de entretenimiento emitidos en horario de máxima audiencia como en la adquisición de los derechos de retransmisión de eventos deportivos de gran transcendencia, como el propio mundial de fútbol, por el que pagó 55 millones de euros».

RTVE respondió a esta acusación asegurando en un comunicado que la CNMC ya resolvió este conflicto dando la razón a la cadena pública y permitiendo esos patrocinios. Por eso, RTVE enmarca el requerimiento de las cadenas privadas en una campaña de desprestigio de la cadena pública, por lo que amenaza también con acudir a los tribunales contra Uteca.